Honor eterno a Carlos Marchena

Don Carlos Marchena López anunció ayer que no seguirá en el cuerpo técnico del Valencia CF la próxima temporada y desde esta humilde tribuna me gustaría agradecerle el servicio prestado al valencianismo, que con su ejemplo será mucho más sencillo de explicar a generaciones futuras. No nació aquí, pero sabe de buena tinta lo que significan estos colores y prueba de ello es que, sin tener ninguna necesidad de hacerlo, se sumió en el desafío de sacar al equipo de su posición más delicada en 40 años.

Ojalá ‘marchenas’ en todas las áreas El riesgo de ser uno de los rostros de una debacle histórica estaba ahí, pero poco le importó, prefirió ponerlo todo en pausa por salvar al escudo y ese es un servicio que nadie olvidará en el pueblo de Mestalla. Marchena es una leyenda absoluta, como lo es y será el Pipo Baraja pase lo que pase en su estancia como entrenador, y aprovecho para decirlo: ojalá el Valencia tuviera ‘marchenas’ en todas las áreas, personas que ademas de reunir su talento, su capacidad de trabajo y su código ético sintieran como propio el escudo y fueran conscientes de dónde están y a la altura que deben dejarlo.