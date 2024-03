Competición no va a atreverse con Vinícius

Me lo veo venir. Ya nos muchos años. Y muchas injusticias a la espalda cuando el Real Madrid o el Barcelona están por medio. Esta vez no va a ser una excepción. Lo normal es que a Jude Bellingham le caigan como mínimo dos partidos en función del artículo 127. Todos los precedentes de esta temporada se han quedado en dos. Cualquier otra cosa sería un escándalo. El inglés será sancionado. El acta arbitral es demasiado clara. Con quien no van a atreverse es con Vinícius. Ni tendrán sanción sus empujones a Sergio Canós y al ayudante de Rubén Baraja. Ni tendrá castigo su ‘rajada’ contra los árbitros en los micrófonos de Real Madrid TV. «No nos han dejado ganar», dijo. Un ataque directo a la honestidad del estamento arbitral que pone en duda la limpieza de la competición. El problema viendo cómo se las gastan Madrid y Barça lo normal es que nadie denuncie sus declaraciones y por tanto ni siquiera sean juzgadas. Así de triste. Lo mismo pasó con Xavi Hernández hace una semanas. Volverán a utilizar la excusa (la farsa en toda regla) de que las críticas no son directamente a la figura del árbitro. Qué manera de engañar. Se creen sus mentiras. Dice Ancelotti que «Real Madrid TV es un medio de comunicación que expresa una opinión, como la expresáis vosotros». ¡No, no es un medio de comunicación más! ¡Es la televisión oficial del club! ¡Basta ya de mentiras! Justicia por favor.