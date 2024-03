Enhorabuena al rodillo blanco de Florentino

Son infalibles. Son los mejores. Ganan casi tanto como el Real Madrid. Es el rodillo blanco de Florentino Pérez. Una maquinaria mediática perfecta para inventar relatos que presiona, intimida y pasa facturas como nadie. Mestalla lo sufrió injustamente. La última víctima ha sido el CTA y Gil Manzano. El gol fuera de tiempo de Jude Bellingham enfadó tanto al club blanco y a su aparato de propaganda que no han tenido piedad con el estamento arbitral. La campaña de persuasión desde la capital ha sido tan grande y la personalidad de Medina Cantalejo ha sido tan pequeña que el CTA ha tomado dos decisiones a cuál más decepcionante y peligrosa. La primera, prohibir que los árbitros hagan más el gesto de ‘ultima jugada’. Como si no se hubiera hecho toda la vida. La segunda, mandar a la nevera sin contemplación a Gil Manzano. Como si no fuera el representante del fútbol español en la Eurocopa de Alemania. A la RFEF le ha dado igual. Lejos de proteger a uno de sus mejores árbitros, lo ha castigado sin partidos. De momento, ya van dos jornadas sin aparecer. El mensaje está claro: ‘equivocarse’ contra el Real Madrid se paga. Por cierto, ya que hemos vuelto al Valencia-Madrid del 2 de marzo, Vinícius denunció y con razón los insultos racistas recibidos el miércoles en la previa del Atlético-Inter. Hace bien. Es repugnante. Lo que no hubiera estado mal es que denunciara también los que recibió Peter Federico. Lo dicho, rac