El gran valor de los chavales de la casa

Pasarán los años y creo que este será uno de esos equipos que el valencianismo recordará. Sin títulos ni luchas trepidantes para conseguirlos, pero con una actitud y unos valores que han logrado conectar con Mestalla. La afición afrontaba esta temporada con el susto en el cuerpo después de mirar a los ojos al descenso la campaña anterior. Otro mercado ‘made in Meriton’ tampoco invitaba al optimismo, pero Rubén Baraja y sus chavales han sido capaces de rebelarse ante la situación de dificultad añadida impuesta por su propio máximo accionista y de competir con tesón, coraje y unas directrices tácticas muy marcadas que poco a poco le han acabado alejando de la angustiosa lucha por la permanencia. Y a los Gayà, Diakhaby o Pepelu hay que darles su enorme cuota de mérito, pero el valor de lo que están haciendo los ‘nanos’ es verdaderamente incalculable. Porque podrán ser irregulares, pero desbordan personalidad y profesionalidad por los cuatro costados. Y si no que se lo digan a Diego López, que se ha partido literalmente la cara por el equipo y ha vuelto en tiempo récord. O a Fran Pérez, que le salgan o no las cosas vuelve a encarar e intentarlo. Por no hablar de lo que se cuidan -apenas se han perdido un partido y están en una forma física óptima-. Ojalá que el Valencia se libere pronto de la tiranía accionarial de Peter Lim y esta generación puedan luchar de blanquinegro por cosas más bonitas, se lo merecen.

Suscríbete para seguir leyendo