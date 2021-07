La localitat d’Alfarp va acollir ahir la partida inaugural del XVI Trofeu Diputació de València de frontó, que ha començat oferint bon espectacle en la victòria de Bueno i Puchol II davant Pere Roc II i Roberto per un ajustat 41-36, resultat que atorga 2 punts als vencedors i 1 als derrotats.

De la partida cal destacar la meritòria actuació dels quatre protagonistes, que van explotar les seues virtuts, cadascun en la seua parcel·la.

Bueno i Puchol II van sorprendre d’inici en ubicar-se el de Meliana darrere i el de Vinalesa davant, encara que no és la primera vegada que ambdós pilotaris es distribueixen d’esta manera entre les tres parets. Probablement van prendre tal decisió per les més que generoses mesures del frontó d’Alfarp tant en la llargària com en l’amplària.

Les jugades per baix de Bueno, a l’estil dels bons saguers del nord, tancant en la muralla, van permetre que els vencedors allargaren sovint la pilota per a evitar el perill que sempre tenien les rematades de Roberto i els colps de l’esquerrà Pere Roc II, que a la mínima buscava les dues parets.

Davant, Puchol II manava i decidia. La majoria de pilotades en atac van ser seues, a més executades amb bon criteri, i si la situació no era propícia, sabia que podia deixar-la passar perquè el company remara des de darrere.

En la dupla derrotada, encara que per ben poc, a Pere Roc II li va costar un poc adaptar-se al pis lent del frontó, que frenava la pilota. Però quan es va agafar a jugar va fer molt de malt amb pegades fortes i ben dirigides. A més va restar moltes pilotes de compromís, igual que Roberto, que en els quadres alegres va fer un recital acabant el quinze a un dit de la xapa.