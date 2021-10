Ja van dos places de semifinals adjudicades en la Copa Diputació de València - Caixa Popular en la modalitat d’escala i corda: l’aconseguida el divendres per Marc i Pere i una altra per a Puchol II i Carlos, que es van guanyar el bitllet ahir al trinquet Pelayo en superar a Genovés II i Nacho per 60-35.

La partida va transcórrer en fases diferents, però sempre amb el denominador comú de la magnífica actuació dels vencedors. Així les coses, quan Genovés II i Nacho van oferir el seu nivell, hi hagué lluita i pilota de molta qualitat. Però quan els blaus van fer concessions, la superioritat dels rivals va ser manifesta.

Els tres primers jocs van caure del costat de Puchol II i Carlos, a més nets. La parella va optar per allargar la pilota amb una execució perfecta de l’escaleter i el mitger. I amb Nacho desaparegut, Genovés II va passar molta pilota, però no va tindre oportunitat de fer quinzes.

A continuació es va equilibrar el duel, però solament en el joc perquè en el marcador es van mantenir els tres parcials de distància fins al 45-30 tot i que Genovés II i Nacho van disposar de val en una ocasió. En este tram, cada equip va fer bona la presència al dau i es van veure intercanvis de molta qualitat amb els quatre pilotaris ratllant molt.

La partida es va acabar de decidir en l’esmentat joc de 45-30, quan Genovés II i Nacho van disposar d’un altre val que no van concretar per un parell de pilotes que van morir en la galeria del rest i la lateral. Mala sort i duel sentenciat perquè remuntar quatre jocs a Puchol II i Carlos en estat de gràcia era missió impossible, com efectivament va passar.

Hui, raspall

Hui, l’activitat es centra en la Copa de raspall, que es trasllada fins a Xàbia per a enfrontar a Vercher i Raúl contra Marrahí i Sanchis. Esta partida també pot decidir una plaça en semifinals, que serà per a Vercher i Raúl si aconsegueixen tres jocs i sumen un punt.