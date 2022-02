El trio representatiu de Montserrat de Marc, Jesús i Guillermo és l’últim que s’incorpora a la segona fase de la Lliga CaixaBank d’escala i corda i gràcies que solament havien de fer un joc davant la formació de Benidorm de Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno ahir al trinquet de la Pobla de Vallbona, perquè els de la Marina van ser molt superiors, tant com demostra el resultat folgat de 60-30..

La confrontació va ser una demostració de qualitat de Genovés II i d’habilitat per a amagar la pilota. L’escaleter va portar el pes de la partida i de la victòria, encara que en la segona meitat Nacho va aparéixer prou més que en la primera. Álvaro, per part seua, sempre va estar atent per a parar o carregar, segons convinguera.

El trio rival va estar lluny del seu nivell. Marc va tirar de casta i voluntat, però la consecució del quinze va ser l’assignatura pendent, sobretot en les línies de davant, tot i que l’equip en conjunt no va ser capaç de trobar espais, front uns rivals perfectament distribuïts i acoblats.

Genovés II acaba segon

Este desenllaç, permet a Genovés II recuperar la segona posició i començarà la segona fase amb 8 punts. Per davant estan els representants de la Pobla de Valbona, Puchol II, Santi i Carlos, que han acabat líders amb 11 punts.

Marc i els seus finalment es classifiquen amb 5 punts, els mateixos que acumulen De la Vega, Pere i Bueno, però els d’Almussafes són eliminats pel pitjor coeficient de jocs. Els altres equips classificats són els de Dénia de Pere Roc II, Félix i Conillet i el de Vila-real amb Soro III, Javi i Hilari, que començaran la segona fase amb 7 punts, i el de Pedreguer-masymas de Giner, Tomàs II i Héctor, que han aconseguit 6 punts.

Segona fase

La segona fase en les dues modalitats constarà de cinc jornades de tres partides cadascuna. En acabar, els quatre primers passaran a les semifinals. En la Lliga de raspall, on ha quedat eliminat l’equip de Castelló de Salelles II, Seve i Bossio, la segona fase començarà demà a Guadassuar on la formació de Barxeta de Moltó, Canari i José jugarà contra la de Xàbia amb Vercher, Sanchis i Ricardet. En escala i corda el tret d’eixida tindrà lloc el divendres a Vilamarxant amb el duel entre els equips de la Pobla de Vallbona i Montserrat.