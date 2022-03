Amb la passada matemàticament assegurada, l’objectiu dels equips que lideren Puchol II i Vicent és ara acabar primers, amb la qual cosa jugarien la seua semifinal contra el quart de la taula. I gràcies a les victòries aconseguides ahir, ambdós conjunts han obert brexa en les seues respectives classificacions.

La Lliga CaixaBank en la disciplina d’escala i corda va visitar el trinquet Pelayo on l’equip de la Pobla de Vallbona de Puchol II, Santi i Carlos va superar al de Benidorm de Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno per 60-30.

El duel era de primers contra segons, entre els dos millors equips de la competició fins a la data, però espectacle hi hagué poc. Les errades i la falta de contundència van condemnar als derrotats mentre que els guanyadors, que tampoc van oferir la seua millor versió, en van tindre prou amb mostrar-se més segurs, sobretot Puchol II, que va ser el millor amb diferència.

En la Lliga de raspall i en partida disputada a la Llosa de Ranes, l’equip de Xeraco de Vicent, Raúl i Murcianet es va imposar al de Xàbia amb Vercher, Roberto i Ricardet per 30-20.

Esta partida tampoc va tindre molta història. Superioritat manifesta al dau fins a igualar a 20, joc des del rest per als de Vicent i final per la via ràpida amb el traure que deixa als vencedors amb una victòria més que el trio de Tonet IV i als derrotats, que ja estaven descartats, cuers.