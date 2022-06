La 38 Lliga de Llargues Trofeu Diputació d'Alacant va tancar el passat cap de setmana la 1ª fase de lliga regular de la competició, en la qual s'han decidit els equips semifinalistes. Els enfrontaments de semifinals de la primera, segona i tercera categoria es disputaran els caps de setmana del 9-10 de juliol l'anada i el 16-17 la tornada, mentre que, la categoria de juvenils els enfrontaments se celebraran el 2-3 i el 9-10 de juliol.

En la màxima categoria de Llargues els quatre equips que s'han classificat per a les semifinals són Parcent A, Sella, Murla i Benidorm. Tot i que aquests equips estan certificats, encara no es coneixen els enfrontaments, ja que aquests estan pendents d'una partida ajornada que té l'equip de Sella. En cas que guanye aquesta partida que disputarà contra el Top Recambios Castells, els de Sella acabarien primers i s'enfrontarien a Benidorm, mentre que l'altre enfrontament seria Parcent A contra Murla.

En la segona categoria de Llargues, els equips que tenen certificada la seua posició són Orba B i Mutxamel que han quedat primer i segon respectivament, mentre que el tercer classificat d'aquest grup que jugarà contra Orba B es coneixerà després de la disputa d'un parell de partides que estan ajornades. Els dos equips amb possibilitats de classificar-se tercers són El Campello i Orba A. Mentre que, el quart equip que jugarà semifinals serà Pelayo B que ha quedat campió del grup de València i s'enfrontarà a l'equip de Mutxamel.

En tercera categoria, els quatre equips que disputaran les semifinals són Top Recambios Castells, Vall de Laguar, Sant Vicent i Orba, tot i que els enfrontaments de qui jugarà contra qui encara no es coneixen, perquè Sant Vicent té una partida ajornada que pot fer que canvien els tres primers classificats de posició. Finalment, en juvenils Orba s'ha classificat com primer i s'enfrontarà a La Vila Joiosa quart classificat, mentre que Sella que ha sigut segon jugarà contra Parcent que ha tancat la seua classificació com a tercer de grup.