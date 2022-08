El Campionat Autonòmic de raspall parelles femení, Trofeu Diputació de València, Gran Premi Aproop, es disputa en totes les categories a partir del 10 de setembre, menys en Primera, on la competició arrancarà el 3 de setembre.

Primera: Grups, equips i jugadores

En el grup A estan enquadrats Ajuntament de Beniparrell A (Ana i Mireia), Estudi Martí Borbotó A (Irene i Amparo), Ecomuseo Bicorp A (Victoria i Marina) i Tavernes A (Marta, Joana i Zaira). En el grup B jugaran Alqueria de la Comtessa (Judith i Clàudia), Alqueria d’Asnar (Erika, Myriam i Fanni), Estudi Martí Borbotó B (Ana i Anabel) i La Vall B (Aida i Natalia).

Primera jornada en cada categoria

En la primera jornada, en Primera la competició comença el dia 3. En el grup A s’enfrontaran Ajuntament de Beniparrell A-Estudi Martí Borbotó A i Ecomuseo Bicorp A-Tavernes A. En el grup B, els duels de la jornada inicial mesuraran les forces d’Estudi Martí Borbotó B-La Vall B, i Alqueria de la Comtessa-Alqueria d’Asnar A.

En la resta de categories, Segona, Tercera, Quarta A, Quarta B i Quarta C, l’inici de la batalla serà a partir del 10 de setembre.

En Segona, en el grup A s’iniciarà amb els duels Ajuntament de Beniparrell C-Justo Ballester Meliana A i Xeraco B-Estudi Martí Borbotó D, mentre que en el B jugaran Alqueria d’Asnar B-Ajuntament de Beniparrell B i Estudi Martí Borbotó C-Rafelbunyol A.

En Tercera, en el grup A obriran la competició les partides Xeraco C-Ajuntament de Beniparrell D i Les Alcusses Moixent A-NTD Meliana D. En el grup B jugaran Tamborí E-Xeraco E i Justo Ballester Meliana B-Alqueria d’Asnar C.

En Quarta A hi ha tres grups. En el A, la competició s’obri amb Meliana C-Meliana G i Tavernes B-Ajuntament de Beniparrell F. No juga en aquesta primera jornada Ajuntament de Beniparrell E. En el B jugaran en la primera jornada Turisme Rural Bicorp B-Carlet Volea femení A i Lanzadera Montserrat C-Lanzadera Montserrat B. No jugarà Amics de la Ribera C. En el grup C, els duels seran El Genovés C-Les Alcusses Moixent B i Alzira Radio J-Xúquer Sueca B. ‘Descansarà’ Sella.

En Quarta B, hi haurà 18 equips en tres grups, amb sis equips per grup. En el grup A la lliga s’obrirà amb els enfrontaments DISID Alfara B-DISID Alfara A, Alcàsser B-Ajuntament de Beniparrell G i Caixa Popular Godelleta-Meliana E. En el grup B, els tres duels que obriran seran Bicorp es Raspall C-Lanzadera Montserrat D, Ovocity Marquesat B-Company Studio Alzira K i Ajuntament de Polinyà de Xúquer E-Ajuntament de Polinyà de Xúquer F. En el grup C, els duels seran Segària B-Segària A, Les Alcusses Moixent C-El Genovés D i El Campello-Oliva B.

En Quarta C s’estableixen quatre grups de cinc equips. Per tant, cada jornada descansa un equip de cada grup. En el grup A la primera jornada enfrontarà Ajuntament de Beniparrell H-Ajuntament de Beniparrell I i Alcàsser D-Alcàsser F. ‘Descansarà’ Alcàsser E. En el grup B, els primers duels seran El Genovés F-El Genovés E i Carlet Volea femení B-Decathlon Femení Alzira L, mentre que esperarà el seu torn a la segona jornada l’equip d’Ovocity Marquesat C. En el grup C, les primeres partides seran Meliana F-Castelló de la Plana i Rafelbunyol B-Rafelbunyol D, mentre que esperarà Almenara. Ja en el grup D s’enfrontaran Segària C-Segària D i Real de Gandia Vicent Piti-Segària E, mentre que esperarà per jugar a la segona jornada l’equip d’Ajuntament d’Alzira femení M.