El trinquet de Vilamarxant va viure l’estrena del nou ‘Campionat Mà a Mà on Marc i José Salvador van eixir de manera triomfal. El de Quart de les Vall va superar a Salva Palau per 60-35, mentre que el de Montserrat va véncer a De la Vega per 60-45.

Uns resultats que deixen a José Salvador al capdavant del grup B, gràcies a obtenir un millor coeficient de tantejos, mentre que els dos derrotats queden sense puntuació perquè no arribaren als 50 jocs. La victòria de Salvador va vindre a partir dels 35 iguals. El de Quart de les Valls va sumar el primer tanteig des del rest i, a partir d’ací, va dominar el marcador. Ja abans, José Salvador va tindre diverses oportunitats de trencar-li el dau a Salva Palau, però la força que imprimeix el d’Alginet ho va evitar. La realitat és que Salvador va estar més segur i va demostrar perquè és tot un especialista en la disciplina individual. El rest de Camp de Morvedre va disparar sovint a les galeries, encara que el trinquet vilamarxanter escopia la vaqueta en excés, fet que va posposar el triomf de José Salvador. Respecte a la victòria de Marc, els aficionats van gaudir d’un autèntic espectacle per part dels dos contendents. Els quatre tantejos inicials es repartiren en dos i dos per a cadascú. El dau es va convertir en protagonista fins al 50-45. Ací, Marc va fer-se amb el joc des del rest i va rematar el triomf des del dau. Tot i la diferència en el marcador, la partida va ser un duel d’intercanvis on es va exhibir tècnica pels dos costats amb Marc en un estat de gràcia que va decantar el triomf, i De la Vega traient l’esquerra per a defensar-se i atacar a l’hora.