No hi ha un equip millor en tota la XL Lliga CaixaBank de raspall que el representatiu de La Llosa de Ranes que formen Iván, Murcianet i Ricardet. Líders de la primera fase amb només una derrota, els llosers van pel camí de repetir una gran actuació en la segona ronda. Ahir, els de la Costera van sumar la segona victòria en dues jornades per a enfilar-se de nou al més alt de la classificació.

La partida Iván, Murcianet i Ricardet van superar a la formació d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi, per 30 a 5 al trinquet Ciscar de Piles. Un triomf que demostra les intencions dels de La Llosa de Ranes en l’actual edició. La tàctica escollida no va variar del viscut a les jornades anteriors. Iván comanda des del darrere, mentre que Murcianet i Ricardet carreguen al capdavant. Tot açò, ajuntat amb una solidesa defensiva difícil de batre. Ben és cert que els olivers no van tindre el seu dia, en especial Brisca, imprecís al colp. Açò va provocar que Salelles II avançara la seua posició, sense fortuna. Tot i el resultat final, el trinquet de Piles va veure jugades amb intercanvis de cada costat, encara que els de la Safor no van aprofitar aquelles oportunitats amb val que van disposar. Vercher és l’únic que aguanta amb Iván Només hi ha dos equips amb quatre punts en la segona fase de la XL Lliga CaixaBank de raspall. El representatiu de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor, va igualar amb el de La Llosa de Ranes, amb Iván, Murcianet i Ricardet, després de superar al combinat de Castelló, amb Marrahí, Raúl i Ricardet, per 30-10, precisament al trinquet de La Llosa de Ranes. Una victòria que no pareixia d’inici, ja que els de la Ribera Alta van dominar els primers jocs. Un 10 per cap on Marrahí disparava una treta potent que no podien contrarestar els rivals. Així mateix, Raúl i Marc carregaven ben fort per a impedir que els xabiencs sumaren. Això no obstant, els alacantins van igualar a 10 sense exhibir-se, amb Lorja va superar-se per a tapar forats i Vercher aprofitant dues pilotes que tornaren de la galeria. A partir d’ací, la confiança roja va créixer i es van adjudicar la resta de jocs. Lliga 2 de raspall Així mateix, ahir es va estrenar la III Lliga 2 de raspall amb victòria de Boronat i Bossio (25-10) sobre Bonillo i José al trinquet del Genovés.