Tom Brady puso el punto y final a su carrera profesional en la NFL tras 22 años al máximo nivel en los que conquistó siete anillos (récord de la liga) que le han servido para ser considerado por muchos el GOAT (mejor jugador de la historia) del fútbol americano.

Tras su retirada, el quarterback de 45 años se reencontró en su podcast, "Let's Go", con Bill Belichick, el que fue su entrenador durante los 19 años que estuvo en los New England Patriots, y con el que formó una de las mejores duplas de la historia del deporte.

Sobre su relación, Belichick comentó: "Tuvimos una relación realmente buena, sobre todo en la sala de video y al hablar de fútbol americano y todo eso. Siempre lo atesoraré y aprendí mucho de eso. Debido a que nadie ve el juego mejor de lo que Tom Brady lo ve o lo veía, y fui muy afortunado de aprender de él y su visión. Ningún otro entrenador tendrá esa experiencia. Fue increíble".

Brady también tuvo palabras de agradecimiento y admiración por el entrenador que lo drafteó y lo llevó a la cima: "Creo que el coach Belichick y yo desarrollamos una gran relación, desde el momento en el que fui reclutado en el draft", indicó Brady. "Tenía a alguien que realmente vio algo en mí que no muchas otras personas vieron. Ama el deporte, ama enseñar, ama dirigir, ama competir y nadie lo ha hecho mejor que él. Creo que fue una bendición para mí, no hay manera de que tenga el éxito que he tenido en lo personal sin él y estoy muy agradecido por eso".