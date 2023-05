Juanlu Esbrí, castellonense, estrenó su palmarés el pasado domingo en el Alicante Open 500, junto al valenciano Edu Alonso, que añadió este al Challenger de Palma que ganó el pasado año con Miguel Lamperti. Primer título juntos de la pareja de palistas de la Comunitat Valenciana, sin duda revelación del año, y que en Alicante cuajó un torneo perfecto, ante rivales durísimos, elevando su listón de cuartos de final y alcanzado dos rondas inéditas.

Con el buen sabor de boca arrancaron este miércoles su participación en el Estrella Damm Vigo Open, con una nueva victoria ante Toni Bueno y Marc Quílez (6-4, 6-2), sin embargo, este miércoles no pudieron con una de las parejas punteras del Circuito: Jerónimo González (12) y Carlos Daniel Gutiérrez (16) ante los que caían por 6-4, 3-6 y 1-6 pese a empezar ganando el primer set.

En Alicante superaron en la final a los quintos favoritos, los andaluces Gonzalo Rubio y Javier Ruiz. Confirmaron con su solvente remontada en más de dos horas que son la joven pareja de moda del pádel nacional. No en vano, eliminaron a jugadores con mejor ranking que ellos, por orden: Moyano y Gil (cabeza de serie número 6), Campagnolo y Sánchez (CS1) en cuartos de final y Capra y el también valenciano Álex Arroyo (CS3) en semifinales.

Un triunfo muy especial al llegar en un torneo en casa, en la Comunitat Valenciana. "Jugar en casa siempre motiva, se notó que el público sabía que éramos de la terreta y nos animó bastante", dijo a SUPER Juanlu Esbrí, que sueña con poder repetir cuando lleguen a València: "En casa siempre es especial jugar, más emocionante ganar con el público apoyándote, pero donde tenga que caer, que caiga, trabajaremos igual en todos los torneos. Estos resultados dan confianza e ilusión para tratar de repetir, pero tenemos los pies en el suelo".

"Fue muy especial porque estábamos cerca de casa y que mi familia pudiera verme ganar en directo un título fue la mayor alegría", añadió Edu Alonso, que recordó su paso por la Fonteta. "Hace dos años hice cuartos de final desde previa con Jesús Moya y eso lo sentí muy parecido al torneo de Alicante. Hacer un buen resultado en casa es genial, además vivo casi al lado de La Fonteta, es casi como mi casa", apuntó este valenciano que con 18 años se fue a entrenar a Valladolid con Gustavo Pratto, aunque en pretemporada procura juntarse dos semanas con su compañero, "una semana en València y otra en Castellón".

El partido de sus vidas

Edu Alonso (València, 8/1/2001) y Juanlu Esbrí (Castellón, 22/1/2001), apenas veinteañeros, jugaron de forma soberbia, sin temblarles el pulso lo más mínimo en ningún momento. Y eso que la igualdad fue máxima. Firmaron 79 golpes ganadores (51%) por 77 (49%) de sus rivales, y ambas parejas empataron en ‘breaks’, 6, y en puntos de oro, 4. "Tuvimos un inicio de año no malo, pero sí que podía haber estado un poco mejor", explicó Juanlu, "Al final hemos cambiado ciertas cosillas a base de entrenamiento y de trabajo y hemos conseguido este título que nos hacía falta, la verdad".

Además, se llevó el MVP del torneo, un título al que prefiere dar el justo valor: "En el pádel es un poco injusto porque es un deporte de dos. Por mi forma de jugar al revés, soy normalmente el que gana más puntos. Estos torneos y ganar partidos así te hacen ganarte el respeto del resto de jugadores, y sabemos que las expectativas ahora serán más altas. Edu y yo empezamos a jugar a final del pasado año. Nos llevamos muy bien y ahora estamos encontrando el camino. A mí siempre me han gustado los proyectos largos y por mí seguiría mucho tiempo con él".

Edu Alonso también se deshizo en elogios hacia su compañero, orgulloso y feliz por haberle llevado a ganar su primer título: "El año pasado gané en Mallorca con Lamperti, y ahora con Juanlu. Ha sido distinto, porque con él tengo una relación muy especial, más allá de que somos compañeros, y que él haya conseguido su primer título conmigo me pone muy feliz. Todos los títulos se disfrutan un montón, pero este lo he disfrutado de otra forma. Aparte de que le conozco desde que somos pequeños. Tenemos caracteres diferentes pero nos complementamos bien, y eso ha hecho que tengamos un cierto cariño, por eso nos compenetramos tan bien".

"Desde el primer partido en Alicante le dije a Juanlu que teníamos partidos durísimos, ninguno era fácil, y que lo normal era que perdiésemos", recordó Edu Alonso. "Pero salimos a darlo todo, a hacerlo lo mejor posible, y se nos dio, la felicidad que tengo aún es inmensa", añadía horas después de alzar sus trofeos. "También es cierto que era una final, la primera para nosotros, y que en el ranking no éramos favoritos, y creo que al no tener presión, es más sencillo poder competirla. Pero igualmente jugamos muy bien de principio a fin, y muy contento que haya tenido recompensa todo el esfuerzo durante el torneo", agregó.

Eclosión valenciana

Ambos destacaron el mayor protagonismo del pádel valenciano, con más jugadores. "Aquí el nivel ha estado siempre bastante alto, aunque hace cuatro años con los Rico subió aún más, y estos dos últimos años, con Álex Arroyo, Edu y más gente hemos dado un salto adelante. Mientras el pádel valenciano siga creciendo vamos bien", confesó Juanlu, con un matiz: "A ver si aquí en Castellón, que hay buenas escuelas pero estoy solo yo en WPT, conseguimos poder sacar pronto más jugadores". "València siempre ha tenido por suerte buenos jugadores", agregó Edu Alonso.