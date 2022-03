Tras clasificarse para los cuartos de final de Indian Wells, la española Paula Badosa, que intenta repetir en el desierto californiano el histórico triunfo que consiguió el año pasado, habló este martes de su evolución en los dos últimos años y medio para convertirse en "una luchadora" del tenis, claves de las que ya habló en una de sus últimas entrevistas, la concedida a SUPER en el cambio de año.

"No siempre fui así (...). Antes era muy mala mentalmente. No era una luchadora. Como hace dos años tenía muchos problemas", explicó ante los medios tras derrotar a la canadiense Leylah Hernández por un doble 6-4 en una hora y 42 minutos.

"Desde entonces he cambiado un poco. Una meta que me marqué personalmente, un desafío que me hice, fue luchar cada punto pase lo que pase", agregó.

La tenista española, que a lo largo de su carrera ha hablado con mucha sinceridad de sus problemas de depresión y ansiedad, indicó que antes de ese cambió se "frustraba" mucho porque "no podía controlar" sus emociones.

"Soy muy emocional, como puedes ver. Siempre lo doy todo en la pista. A veces me enfado mucho, pero intento mantenerme positiva", detalló.

"Hace dos años era lo opuesto. Me ponía muy negativa muy rápido. Eso me hacía no pelear y lo cambié. Dije: 'Pase lo que pase, tengo que tener un lenguaje positivo'. Ese es un poco el gran cambio en mí", afirmó.

La tenista recordó que antes de esa crucial transformación en su actitud personal y profesional "sufría mucho" y admitió que quizá entonces no tenía a la gente adecuada a su lado.

"Había muchas cosas que no iban bien en ese momento. No lo sé. Intento pensar en positivo y quiero pensar que quizá eso me ayudó a ser la persona que soy ahora. No lo sé si es cierto o no, pero quiero pensarlo así. Creo que tal vez me hizo más fuerte", detalló antes de decir que ahora sí siente que está rodeada "del equipo perfecto" y acompañada por "las personas perfectas".

A sus 24 años, Badosa atraviesa el momento más dulce de su carrera, es séptima en el ránking de la WTA y mantiene vivo el sueño de hacer doblete en Indian Wells, algo que solo ha logrado la legendaria Martina Navratilova (1990 y 1991).

Para ello tendrá que derrotar el jueves en cuartos de final a la rusa Veronika Kudermetova, que este martes se impuso a la checa Marketa Vondrousova en un intenso partido de 2 horas y 52 minutos por 7-6(5), 6-7(5) y 7-5.