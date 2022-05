Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), tomó una decisión sin precedentes de cara a la histórica Asamblea General Anual de la Federación Internacional de Tenis (ITF) que se celebró el 16 de agosto de 2018 en Orlando (EEUU), donde se acordó dar a Kosmos Tennis, la empresa de Gerard Piqué, el control de la Copa Davis: Díaz Román anuló entonces la capacidad de votar de quien llevaba haciéndolo más de 20 años en nombre de la federación española, a José Antonio Senz de Broto, un experimentado directivo del tenis y presidente de la federación de Aragón. Y lo sustituyó por otro sólo para satisfacer una petición del futbolista Piqué.

Aquel agosto de 2018, Senz de Broto llegó a EEUU dos días antes de la votación clave para el futuro de la Davis y de los intereses de Piqué. Pero al mismo tiempo el central del F.C. Barcelona le había demandado al presidente de la Federación que, para garantizar esa votación, fuera él mismo a la cita en Estados Unidos y, como el presidente alegó que no podía ir por temas personales (transmitió a la Junta directiva que se encontraba enfermo), le reclamó entonces que fuera su vicepresidente segundo, Tomás Carbonell.

Así lo reconoció el propio presidente Román en un mensaje, al que ha tenido acceso El Periódico de España, que fue enviado a Senz de Broto pocas horas antes de la votación: "Como te adelanté, Gerard [Piqué] me dijo que ya que no iba yo si podía ir Tomás [Carbonell] mañana. Como no veo problemas para que estéis dos personas en la AGM [Asamblea General Anual], como hacen casi todos los países que han ido a Orlando, pues estaréis los dos. Espero que no te moleste". Lo que no le especificó en dicho mensaje es que además de tener un acompañante no esperado en la Asamblea de la Federación Internacional de Tenis (ITF), le habían anulado su capacidad de votar. De eso se enteraría en plena Asamblea.

Había dudas

Según fuentes de la Federación, Piqué estaba nervioso en aquel momento por que no saliera adelante su propuesta, que suponía adquirir los derechos de explotación de la Davis durante 25 años por 3.000 millones de dólares (2.633 millones de euros) con la intención de crear un torneo más atractivo a semejanza del Mundial de Fútbol. Él mismo explicaría más tarde que había "dudas" sobre el resultado de la votación y su presencia podía "ayudar" a que el proyecto saliera "adelante".

Por ello decidió viajar en persona a Orlando, saltándose un entrenamiento del F.C. Barcelona y a apenas 48 horas del inicio de la competición liguera. Quería seguir haciendo lobby hasta el último momento y se desplazó allí en un vuelo privado de Kosmos acompañado de Carbonell, tal y como adelantó en exclusiva este periódico.

La Federación española había decidido apoyar el proyecto de Piqué sólo cuatro días antes de la votación de Florida en una Junta directiva muy dividida. Hasta el 12 de agosto, la posición oficial de los máximos representantes del tenis español era rechazar el proyecto por no ser "rentable" para los intereses de la Federación.

Precisamente, uno de los integrantes que se mostró reacio a darle la Davis a Piqué fue Senz de Broto. "Yo quería que la Davis cambiara, pero no así... si la Junta directiva decidió lo contrario era lo que yo iba a votar en Orlando. Ese era mi compromiso", señala en conversación con este periódico.

"Lo estoy pasando muy mal"

En los días previos a la Asamblea, Senz de Broto le llegó a reprochar al presidente Díaz Román que fueran Piqué y Carbonell a Orlando porque él no necesitaba "comisarios políticos" para comprobar "qué vota". Y fue unas horas antes del inicio de la citada Asamblea del tenis mundial cuando, al hasta entonces responsable del voto español, le llega información sobre que va a ser apartado. De hecho, así se lo comunica él mismo a miembros de la Junta directiva, en mensajes que obran en poder de este periódico: "Lo estoy pasando muy mal. El presidente me dijo que Tomás venía con Piqué en su avión y por las informaciones que tengo aquí parece ser que el presidente ha comunicado que está enfermo y no puede venir y que pasen el voto a Carbonell. Es una situación terrible. El presidente me dijo que se lo había pedido Piqué".

Una parte de la directiva, tal y como adelantó este diario, trató de que no fuera Carbonell. Así, Antonio Martínez Cascales, presidente de la Federación valenciana y vicepresidente primero de la española, se ofreció a ir a la votación en lugar del presidente. "Si por cualquier circunstancia piensas que José Antonio Senz de Broto no debe llevar la representación de la RFET y tú como presidente no puedes asistir, es mi obligación por estatutos como vicepresidente primero sustituirte en una Asamblea tan importante como la que se va a celebrar pasado mañana. Así que me brindo a ir sin problema. Espero instrucciones", escribió a Miguel Díaz Román el que fuera además entrenador de Juan Carlos Ferrero. Pero su oferta no tuvo éxito. Y Carbonell voló a Orlando.

Llegaron juntos

El vuelo de Piqué llegó a las 7 de la mañana del mismo día de la votación. Senz de Broto pudo comprobar entonces cómo se confirmaban sus sospechas, ya que, según relató, el central del Barça y Carbonell llegaron juntos a la Asamblea de la ITF. Fuentes de la Federación han confirmado que Carbonell viajó en un avión con el futbolista azulgrana, alegando que lo hizo porque existía premura para llegar a EEUU, dado que no quedaban billetes para volar a la ciudad en donde se iba a celebrar la votación que entregaría la gestión de la Davis a Kosmos. Así las cosas, Carbonell llegó a tiempo y, para sorpresa de Senz de Broto, fue quien finalmente votó en nombre de España porque él no pudo hacerlo.

"Han puesto dos asientos en el sitio de España. Y Carbonell tiene tarjeta. Cuando se hicieron las pruebas de votar, mi tarjeta no funcionaba. La de Carbonell perfectamente. Supongo que todavía se estarán riendo al ver mis intentos. Me fui a la organización y me confirmaron que mis derechos de voto habían sido transferidos a Carbonell", explicó ese mismo día, en mensajes, a otros miembros de la Junta directiva. "En esta vejatoria situación no me quedó más remedio que abandonar la sala. No me podía quedar a ver cómo Carbonell votaba. Gracias presidente por haberme engañado una vez más, por haberme humillado, por haberte vendido a Kosmos". De esta forma mostraba su enfado por WhatsApp.

Finalmente, la propuesta de Piqué obtuvo el visto bueno de la convención con el 71,43% de votos favorables (325 sí, 130 no y cuatro abstenciones o nulos), ligeramente por encima de los dos tercios que eran necesarios para su aprobación (66,66%).

Según el relato de quien fue durante muchos años número dos del tenis europeo, Carbonell se marchó de la Asamblea tras la votación de la Davis, aunque quedaban todavía "nueve asuntos" por votar en el orden del día, entre ellos algunos "muy importantes" como la condena en Francia por difamación contra el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli.

"Mi tarjeta seguía invalidada"

"Se marchó y España se quedó sin votar. Volví a mi sitio, pero no pude votar. Mi tarjeta seguía invalidada", proseguía su relato Senz de Broto, que tras lo ocurrido dimitió de la Junta directiva.

El Periódico de España se ha dirigido a la Federación Española de Tenis para conocer la versión del presidente Díaz Román y de Carbonell tanto vía telefónica como por correo electrónico. Sin embargo, no ha obtenido respuestas a las preguntas remitidas desde esta redacción.