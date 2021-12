La taronja Awa Fam será la novena jugadora que inscribirá su nombre en el Mur dels Somnis desde que este emblema fuera creado en L’Alqueria del Basket en 2017. Hasta el momento, hay cuatro nombres inscritos (Alex Vera, Ion Galarza, Lorena Segura y Guillem Ferrando) a falta de completar con los cinco restantes (Claudia Contell, Millán Jiménez, Paula García, Alejandro Bellver y Awa Fam) cuando la situación sanitaria permita hacer el acto de inclusión.

La pívot alicantina ha sido la última en sumarse a esta lista. Awa debutó en la J6 de la fase de grupos de la EuroCup Women ante Durán Maquinaria Ensino en La Fonteta. Y, además, lo hizo saliendo en el quinteto titular, algo poco habitual.

La jugadora cuenta el momento en el que el entrenador Rubén Burgos le dijo que salía de inicio: “No me lo esperaba. Cuando te dicen que vas a debutar con el Liga Femenina 1, no piensas que vas a jugar. Pero cuando me lo dijo sentí emoción, se me pusieron los pelos de punta. En ese momento, aunque estaba muy nerviosa me dije que voy a pasármelo bien. Esto no lo puede conseguir cualquiera, estoy aquí y voy a disfrutar de los minutos que vaya a salir sean 5, 6 o 7. No sabía cuánto iba a salir. Voy a disfrutar del salto, voy a intentar ganarlo y voy a hacer lo que me dicen. Fue una emoción, pero a la vez muy nerviosa”.

Awa es, además, la jugadora más joven en debutar en la historia del Valencia Basket con 15 años, 5 meses y 15 días. Algo que no se consigue de cualquier manera. La pívot reflexionaba que “creo que es el sueño de cada niño que llega aquí a Valencia. Yo me quedo con el logo del Club: la Cultura del Esfuerzo. Si te pones un sueño o una meta y quieres llegar a ese sueño o meta, tú te esfuerzas para llegar ahí. Al final ese esfuerzo, mucha disciplina y ambición, mucha constancia, es pensar que voy a llegar hasta ahí, voy a intentarlo y voy a lograrlo. Y al final lo logré, que era mi sueño”.

Cultura del Esfuerzo

El esfuerzo es, sin duda, una de sus señas de identidad. Con 15 años forma parte de la plantilla del Cadete A femenino, pero también alterna con el junior y el primer equipo femenino. Algo que requiere de ella una gran dosis de trabajo y compromiso: “Desde que llegué ya formaba parte no solo de un equipo. En mi anterior equipo en Santa Pola no formaba parte solo de un equipo. Siempre he sabido cómo gestionar eso bastante bien porque, aunque yo entrene con junior, por ejemplo, siempre he estado con mi equipo. No me suele costar mucho llevarlo. Lo llevo bien”.

Cuando se celebre el acto de inclusión, el nombre de Awa quedará para siempre en el Mur dels Somnis de L’Alqueria del Basket. Un logro muy especial para la interior: “Era un sueño que nunca pensé que llegaría a lograr y menos tan joven. Doy las gracias a cada entrenador por el que he pasado, mis compañeras del equipo, del primer equipo, mi familia, mis amigos… Es algo que se va a quedar ahí. Yo siempre llegaba aquí a L’Alqueria veía el Mur y decía ojalá estar ahí y lo he logrado gracias al esfuerzo y a la gente que he dicho. Es increíble poder estar ahí y formar parte del Mur dels Somnis”.

Ya serán cuatro las mujeres que tengan su nombre inscrito y para Awa es una gran noticia el hecho de que “el Valencia Basket tiene valorado el baloncesto femenino muy alto”. Algo que permite que cada vez, más niños y niñas las tengan también a ellas como referentes.