No pudo ser. El Valencia Basket cayó en la segunda semifinal de la Copa de la Reina frente al Spar Girona (59-67), y se queda a las puertas de una final que jugarán este domingo, desde las 16:30 horas, el conjunto catalán contra el Perfumerías Avenida de Salamanca, que en la primera semifinal de la tarde se deshizo del Lointek Gernika. El mayor número de efectivos de máximo nivel en la plantilla gerundense decantó un duelo en el que las 'taronja' no perdieron nunca la cara, pero en el que acusaron la ausencia de jugadoras tan importantes como Laura Gil, Raquel Carrera y Ángela Salvadores. Cristina Ouviña, Leti Romero o Marie Gülich no bastaron. Ni tampoco el excelente ambiente de una Fuente de San Luis que albergó cerca de 4500 espectadores.

La semifinal comenzó con el ritmo electrizante que solo las mejores son capaces de poner sobre la pista. El equipo 'taronja' conectó con la afición desde el mismo arranque. El empuje de la grada dio un extra de agresividad a las jugadoras locales. Queralt Casas se encargó de ser la sombra de Rebeka Gardner, estrella del Spar Girona, mientras que Cristina Ouviña asumió el mando anotador. La base aragonesa, magistral directora del Valencia Basket, convirtió 13 de los 15 primeros puntos del equipo hasta que Rubén Burgos tuvo que darle un respiro. Dos triples consecutivos de Ouviña elevaron a seis puntos la ventaja a falta de poco menos de cuatro minutos (15-9, min. 6). Sin embargo, Eldebrink y Mendy igualaron la contienda poco después (15-15, min 8). En los instantes finales del primer cuarto, la mayor profundidad de banquillo en el conjunto de Alfred Julbe les permitió irse al primer descanso con una mínima renta de un punto tras un lanzamiento en suspensión de Michaela Oyenwere ( 17-20, min. 9) contrarrestado con dos tiros libres de Celeste Trahan-Davis (19-20, min. 10). Fue uno de los momentos donde se notaron las importantes bajas del Valencia Basket en la pintura. Nada más y nada menos que las pívots titulares de la selección española, Raquel Carrera y Laura Gil. Justo cuando el partido se había puesto de cara para abrir una brecha más grande, los recursos más abundantes en el rival no lo hicieron posible. En el comienzo del segundo cuarto, las valencianas acusaron los minutos sin su referente, Ouviña. Mientras tanto, Oyenwere continuaba haciendo daño gracias a un elevado porcentaje de acierto (19-26, min. 13). Los rebotes, sobre todo en ataque, también jugaban en favor de las catalanas. Tras capturar uno debajo del aro, Reisingerova mantenía la distancia (21-28, min. 14). Itiziar Germán rescató al equipo en el segundo cuarto Rubén Burgos tuvo entonces que parar el partido con un segundo tiempo muerto. Las defensas se estaban imponiendo en los dos lados de la pista. El Valencia Basket salió de sus peores con un triple sobre la bocina de Itziar Germán. Otra canasta de la '4' estrechaba el marcador en solo dos puntos (26-28, min. 16) en un cuarto con escaso lucimiento ofensivo. Pero, otra vez en la recta final del cuarto, el Spar Girona volvió a dar el estirón con la aportación de jugadores como Mendy o Burke (26-34, min. 19). Un tiro libre de Claudia Contell dejó la desventaja en siete puntos en el ecuador del duelo (27-34, min. 20). El Valencia Basket seguía creyendo en la victoria, y lo demostró a la vuelta de los vestuarios. No podía ser de otra manera con la afición de La Fonteta entregada en todo momento. Rebecca Allen empezando golpeando desde más allá del 6.75 m, desde donde Cristina Ouviña puso a las suyas solo tres abajo (35-38. min. 22). La conductora de juego volvía a hacerse ver en la pista tras el duro golpe en la mandíbula que la obligó a sentarse en el segundo cuarto. La intensidad era máxima, los nervios iban en aumento y los aros se hicieron pequeños. Leti Romero, siempre valiente, se unió a la causa para mantener la espalda del Valencia BC en todo lo alto, cerca de la del Girona. Los puntos de la grancanaria, rubricados con dos tiros libres, volvían a poner por delante a las locales tras muchos minutos (46-44, min. 28). Sin embargo, Laia Flores entró en el duelo directo asumiendo el protagonismo anotador. Un lanzamiento de tres de la base visitante sobre la bocina cayó como un jarro de agua fría en el pabellón (48-51, min. 30). Una semifinal de alto nivel La semifinal, entre dos de los tres mejores equipos españoles, estaba siendo emocionante, preciosa y disputada. Todo quedaba empatado en el inicio del capítulo final gracias a la muñeca de la valenciana Itzi Germán. Marie Gülich, quien tuvo que pelearse prácticamente sola con todas las interiores del Girona, devolvía nuevamente la igualdad (53-53, min. 34). Sin embargo, a la hora de marcar la diferencia, el Spar Girona nunca se dejó intimidar. Siempre respondió y no dejó ningún resquicio para que el Valencia BC se adueñara del partido. Mendy calmó los ánimos desde más allá del perímetro para deshacer la igualdad. Las canastas posteriores de Gardner, Labuckiene y Burke aniquilaron las ilusiones de la grada (55-62 min. 37). Nuevamente Mendy, tras una polémica acción de falta sobre Trahan-Davis no señalada, sentenció el partido con un último triple demoledor (59-67, min. 40). 30 años de la primera Copa de Europa del Dorna Godella Ficha técnica: 59 Valencia Basket (19+8+21+11): Ouviña (20), Casas (-), Allen (5), Germán (8), Gülich (10) -cinco titular- Segura (-), Romero (13), Trahan-Davis (2), Contell (1) y Fam (-). 67 Spar Girona (20+14+17+20): Palau (2), Eldebrink (6), Gardner (8), Burke (6), Resingerovà (8) -cinco titular- Drammeh (-), Mendy (11), Flores (9), Onyewere (11) y Labuckiene (6). Árbitros: Lema, Rial y Ríos. Sin eliminadas. Incidencias: Partido de semifinales de la Copa de la Reina disputado en el pabellón de la Fonteta ante unos 4500 espectadores. En el descanso se homenajeó al Dorna Godella en el día en el que se cumplieron 30 años de la conquista de su primera Copa de Europa. Las exjugadoras Anna Junyer y Raziya Mujanovic salieron al centro de la pista a recibir un recuerdo junto a la viuda del recientemente fallecido Miki Vukovic, técnico de aquel equipo.