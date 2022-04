La inesperada derrota ante el Clarinos Tenerife obliga al Valencia Basket a jugarse la segunda plaza de la Liga Femenina Endesa este domingo noche (20:00) en La Fonteta, donde reciben a un Kutxabank Araski que no se juega nada y al que hay que ganar para no depender de un nuevo tropiezo del Spar Girona en alguno de los dos partidos que le restan para acabar la Liga Regular.

Las de Rubén Burgos deben llegar así con la lección aprendida para evitar un nuevo susto y lo hacen también con el aliciente de jugar en La Fonteta y en el día del regreso de Raquel Carrera, después de estar alejada de las pistas cinco meses por una lesión en la rodilla.

Y es que el partido es casi una final, conscientes de la importancia de certificar la segunda plaza para asegurarse el factor pista al menos hasta semifinales, en las que podrían cruzarse de nuevo con el Spar Girona.

En caso de asegurar la segunda plaza, las taronja podrían medirse al Movistar Estudiantes si acaba séptimo la Liga, aunque habría que esperar hasta el final de una jornada en la que todos los partidos se juegan a las 20:00, al margen de los aplazados que terminarán días después.

Para este encuentro, Rubén Burgos mantiene las bajas de Laura Gil (que tiene una rotura en el tendón de Aquiles y es baja de larga duración) y de Ángela Salvadores (con rotura en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha), pero recupera a Raquel Carrera y volverá a contar con dos canteranas como Awa Fam y Elba Garfella para ayudar en la rotación.

Burgos espera que la derrota en Tenerife sirva de lección

Rubén Burgos, por su parte, tiene claro que todo pasa por cambiar de forma radical la imagen del equipo en el último partido, por lo que espera que sirva la lección para no confiarse a pesar de la teórica superioridad de sus jugadoras. "En la competición profesional tienes que recuperarte rápido de las victorias y de las derrotas. Lo que no tendría sentido es que en esta previa no tuviéramos en mente los aspectos a mejorar después del último partido, ya que esta es la razón de ser de nuestro trabajo. Pienso que el equipo llega con ambición e ilusión por conseguir la segunda plaza y confirmándola en casa ante nuestro público".

Eso sí, aunque confía en las 'taronja' y el rival no se juega nada, avisa también del peligro del rival, al que ya fueron capaces de vencer en el partido de la primera vuelta por un rotundo 65-86. "El Araski es un equipo con un roster muy completo. Tiene jugadoras físicas en todas las líneas con Atkinson, Dongue, Seda…, que son buenas anotadoras. Así como lanzamiento exterior en las exteriores Asurmendi y Zec y en las pívots, ya que Sánchez y Laura Pardo son buenas lanzadoras de tres. Tienen intensidad defensiva, sobre todo cuando ponen en cancha a Izaskun y a Gracia Alonso, su nivel de intensidad y dureza aumenta".

Dos dudas para Rubén Burgos

Por su parte, Anna Gómez y Trahan-Davis son duda. La capitana se resintió en Tenerife de una antigua lesión de esta temporada en el sóleo, mientras la estadounidense llegó al encuentro del martes con molestias en la rodilla, que apenas le permitieron jugar, y todavía las mantiene. El resto de las jugadoras están disponibles para el encuentro, al margen de los refuerzos de las canteranas antes de afrontar el playoff por el título.