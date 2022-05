Nadie mejor que Dubljevic sabe cómo se viven las grandes noches europeas en La Fonteta y, consciente de la importancia de la semifinal de este miércoles contra la Virtus Bolonia, espera poder hacer valer el factor pista para lograr el billete a la final, que se jugaría también en València.

"No sé qué puedo decir de este equipo porque ya se sabe que es un gran equipo, que seguro que podría jugar la Final Four de la Euroliga, por nombres creo que son el mejor equipo, pero nosotros jugamos en casa, con nuestra afición, es una final y creo que estamos preparados para el partido".

Respecto a las dos victorias en los precedentes esta temporada, señala el montenegrino que "es muy difícil ganar a un equipo tres veces pero jugamos en nuestra casa, con nuestra afición, que es nuestro sexto jugador, sabemos lo que significa este partido, queremos jugar la final y ganar la Eurocup. Hay que dar todo lo que podamos y ya está.

De la afición, recuerda que "en los últimos partidos, la afición siempre es gasolina, nos ayuda mucho y esos partidos son los más bonitos que se pueden jugar como jugador".

Sin favoritos

Por ello, prefiere no hablar de favoritos. "Por nombres, es un equipazo, han fichado a jugadores del CSKA y es un proyecto para jugar la Euroliga con esos jugadores, pero no puedo decir que son favoritos ellos porque jugamos en nuestra casa, queremos jugar nuestro partido, para nosotros es muy importante, no hay favorito en este partido. En esta competición a un solo partido puede pasar de todo y no hay favoritos, lo importante es el partido y solo pensar en eso".