El primer equipo femenino del Valencia Basket estrena la temporada de partidos oficiales en La Fonteta este miércoles festivo frente al Casademont Zaragoza (19:30 horas, TV: Twitter @BaloncestoESP). Después de la derrota en Girona en la jornada inaugural de la LF Endesa y la Supercopa en Vitoria, donde cayó con honores en la final contra el mismo rival gerundense, la afición ‘taronja’ entra en acción en un día en el que la mayoría de las miradas empezarán dirigiéndose al banquillo. Allí, Rubén Burgos cumplirá su encuentro 201 al frente del equipo, cifra con la que igualará a Jaume Ponsarnau en el podio histórico de entrenadores con más partidos y se situará a 30 citas más del número uno, Miki Vukovic.

El protagonista de la tarde, Rubén Burgos, valora el estado en el que llegan las jugadoras tras la lucha, el pasado fin de semana, por el título de la Supercopa. "Nuestro vestuario debe salir reforzado después de los duelos ante Salamanca y Girona. No debemos olvidar que, con las bajas, hemos sido muy competitivas contra los top de la Liga, ganando en semifinales y peleando hasta el final contra Girona. Ese tiene que ser nuestro ADN y con lo que la afición se identifique, con que el equipo se lo deja todo. Es la primera final y hemos tenido presencia en ella. El equipo está comprometido con el inicio de la Liga, el rival no es sencillo y en casa tenemos que dar el 200 %".

Respecto al rival, Casademont Zaragoza, al que ya ganaron en pretemporada (56-66) y con el que el balance de precedentes es un favorable 5-0, Burgos analiza que "en la línea que lleva en las últimas temporadas, muy ascendente, Zaragoza es claramente un aspirante a ser cabeza de serie para la Copa y ‘Playoff’, y para plantar cara a los tres equipos que en los últimos años dominan las primeras posiciones".

El técnico asegura que percibe las ganas "en las jugadoras, que ya conocen a la afición y tienen ese vínculo personal", por el hecho de ser el primer partido como locales del curso 22/23. "Saben que La Fonteta es la sexta jugadora en pista. Tienen ganas de mostrarse, de sentirse con su gente y las nuevas también, disfrutar de lo que es un ambiente top de baloncesto femenino. Con una afición que ya se hizo notar en la Supercopa y en nuestra casa lo harán más", añade.

Atención al mercado tras la lesión de Allen

El Valencia BC contará para este miércoles con las mismas jugadoras disponibles que en la Supercopa. Rebecca Allen, con dos costillas rotas, será baja hasta finales de noviembre o inicios de diciembre. En los próximos días se espera la vuelta de Elena Buenavida. Alba Torrens continúa en la fase final de su recuperación, aunque no va a estar en los partidos más cercanos en el calendario. Las bajas en la posición de alero provocan que la dirección deportiva esté atenta al mercado, pero solo se fichará si se halla una opción convincente. El hecho de que Eleanna Christinaki pueda prorrogar su vínculo de un mes dependerá de su rendimiento en los partidos y en los entrenamientos.

Cuestionado por sus 200 partidos oficiales, hito al que solo habían llegado Jaume Ponsarnau y Miki Vukovic dirigiendo al conjunto masculino, Burgos responde: "Para mí es motivo de orgullo y agradecimiento. No solo por la cifra de esos 200 partidos como entrenador del primer equipo femenino, sino por todo el recorrido en el club. Mi llegada al Pamesa Valencia fue con 11 años para jugar en la cantera. Pude desarrollar una carrera de jugador tanto aquí como en otros equipos gracias a lo aprendido aquí. Me sentí valorado y exactamente igual cuando empecé de entrenador en la escuela, en el equipo filial, y luego ayudando en el camino ilusionante del femenino. Ser entrenador es un trabajo de equipo, yo he tenido la suerte de tener muy buenos compañeros en el ‘staff’. Me quedo, sobre todo, con la gente que ha sumado al proyecto en periodos cortos y con nuestra primera temporada en LF1, donde todavía no jugábamos finales ni ganábamos títulos".