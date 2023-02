Chris Jones, uno de los fichajes más destacados de la liga acb y la Euroliga, ha afirmado que se siente "parte" de la "familia taronja", aunque reconoce que es difícil predecir ahora "lo que pasará en verano", momento en el que finaliza su contrato como jugador del Valencia Basket.

"Estoy encantado, me gusta todo lo que tiene que ver con el clima familiar del Valencia Basket. Me siento parte de la familia, mi familia también está feliz, me agrada la organización del club, los fans, el pabellón, todo lo que implica el club. Además, los resultados, el estar luchando por los playoff, me ayudan a sentirme bien aquí y querer al Valencia", responde cuestionado por el futuro.

No obstante, Chris Jones añade que su continuidad no es únicamente una decisión suya. "Vamos a ver que pasa, no decido solo. Es difícil predecir ahora lo que pasará en el verano, por eso me centro en ayudar al equipo con mi mejor baloncesto", dice.

Después de jugar con molestias intensas en la rodilla por una artritis entre finales y principio de año, el base con pasaporte armenio asegura que "físicamente" se encuentra "muchísimo mejor". "Hubo momentos duros, pero apreté los dientes para ayudar. Todos veis que estoy mejor cuando salgo a la pista ahora".

Al estadounidense no le molesta la competencia en el puesto de base. Sobre Shannon Evans indica que su compatriota "es un gran jugador, que ha caído bien en el equipo, se ha adaptado rápido. Él está aquí porque tiene que estar, el club no trae jugadores sin calidad que no deban estar".

"El hecho de que haya tantos bases, ahora también con la próxima recuperación de Martin (Hermannsson), es una ayuda al equipo, a la larga viene bien, nos hace una plantilla más poderosa. Quién juega lo debe decidir el entrenador. No nos va a perjudicar, sino todo lo contrario. Debemos aprovecharlo. Lo importante es que a este nivel no hay malos rollos. En el reparto de minutos, todos intentamos aportar al equipo. Sabes que si juegas bien, te ganas más minutos, o que si necesitas un descanso, lo tienes. Hasta ahora, el coach no ha tenido el problema de tener que decidir, y la situación ha venido porque el técnico no tenía elecciones. Estamos todos muy comprometidos y enfocados en hacerlo bien para ganar partidos", analizo el '7' 'taronja'.

Cómodo en el papel de líder del equipo

Ahora mismo, "lo sustancial", para Chris Jones, es que el grupo "vuelva a recuperar la identidad de lo que queremos ser tras dos derrotas" frente a Maccabi y Barça. "El trabajo nos ha llevado a un buen punto, hay que volver a tener buenas sensaciones en defensa, no dejar que nos anoten en transición. Si recuperamos la esencia, nos puede ir contra Panathinaikos", comenta un jugador que se siente cómodo en el rol de "líder".

"Quería ese rol cuando vine, el deseo es la clave para haberlo logrado. Tengo grandes compañeros que me han apoyado en los momentos complicados y que hacen fácil esa tarea, además son compañeros que también pueden asumir ese papel. Mi idea es la de trabajar lo mejor posible en ayuda del equipo. Todos los momentos complicados nos han hecho crecer y estar más fuertes", afirmó Jones.

Hablará a sus hijos de Lebron James

Finalmente, Jones se refirió al hecho de que Lebron James se haya convertido en el máximo anotador de la historia de la NBA. "Es algo que todo el mundo quería y de lo que estaba pendiente mucha gente. No lo conozco personalmente, pero estoy muy contento por él. Es un gran momento para el baloncesto. A mí, los mayores me hablaban de Michael Jordan y yo hablaré a mis hijos de Lebron", concluyó.