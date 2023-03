A Klemen Prepelic sigue sin acompañarle la suerte esta temporada. El escolta de Valencia Basket Klemen Prepelic tuvo que abandonar el partido del domingo ante el Covirán Granada tras lesionarse en la pierna izquierda. El club taronja confirmaba este martes 21 de marzo la lesión del jugador que se perderá los próximos partidos. En un comunicado escueto pero contundente, el club anuncia que Prepelic estará como mínimo cuatro semanas en el 'dique seco'.

Comunicado del Valencia Basket

El comunicado del club dice lo siguiente:

"Las pruebas de imagen a las que ha sido sometido el jugador han revelado que el internacional esloveno sufre una rotura muscular en el soleo de su pierna izquierda.

Se estima necesario un tiempo de recuperación de unas 4 semanas".

Se pierde el tramo final de la Euroliga

Esta lesión supone por tanto, que Klemen Prepelic se perderá las próximas cinco jornadas de la Fase Regular de la Euroliga en las que el Valencia Basket se está jugando el pase a la fase de cruces. De momento, el esloveno no podrá jugar este viernes en la cancha del Mónaco.

Un regreso aciago

Tras su polémico descarte para Girona y volver a la lista sin jugar minutos ante el Fenerbahce, Klemen Prepelic pudo disfrutar de nuevo de minutos el pasado domingo, en el partido de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Covirán Granada.

Eso sí, a pesar de estar más de diez minutos en pista y sumar tres puntos, tres rebotes y otras tres asistencias, el partido no terminó bien para el esloveno. El propio Mumbrú explicó después que "ha pedido el cambio porque se ha hecho daño en el gemelo. No pinta bien, pero mañana le hacemos una resonancia y esperemos que no tenga nada".