Xabier López-Arostegui, alero del Valencia Basket, no está "preocupado" porque el equipo deba jugarse la clasificación para los cuartos de final de la Euroliga con cuatro de los cinco partidos que restan de la fase regular lejos de la Fonteta. El primero, el de este viernes frente al AS Mónaco.

"Hemos competido bien en canchas duras ante rivales potentes. No me preocupa jugar fuera, nuestro juego no cambia. No nos pesa la presión ni ambientes hostiles. Ojalá que hubiese sido en la Fonteta, pero tenemos que concentrarnos en el buen trabajo hecho hasta ahora como visitantes y habrá opciones", dijo el jugador de Getxo.

Para López-Arostegi, el Mónaco, cuarto de la tabla, es un "rival top que planteará un partido muy exigente", en el que deberán estar "muy bien en el plano defensivo, esté o no esté Mike James", apartado del equipo semanas atrás.

"Es un jugador desequilibrante en el uno contra uno. Creo que los demás son también jugadores de talento, anotadores en la línea exterior, y sin él asumen más balón y protagonismo. Hay varios capaces de anotar 20 o más puntos, debemos intentar hacer un partido como el de la primera vuelta", añade el vasco, recordando la victoria sobre el AS Mónaco de la jornada 7.

XLA admitió que un triunfo en el Principado dejaría al Valencia BC "en una situación muy buena". "Sería engañarnos, si decimos que no pensamos en los partidos que quedan, tenemos que intentar ganar el máximo. Esta es una competición muy loca y apretada, todo el mundo puede ganar a todo el mundo y se pueden dar muchísimos escenarios. Entonces, la idea es preocuparnos de nosotros, intentar ganar el máximo de partidos posible y centrarnos en el AS Mónaco", agregó.

Primera experiencia en la Euroliga

En cuanto a su primera temporada como jugador de Euroliga, el alero de 2.00 m reconoce que "ha sido un poco diferente a lo que imaginaba". "Es muy exigente. Los partidos son de un nivel altísimo, técnico, táctico y, sobre todo, físico. No lo había podido disfrutar hasta este curso y veo el valor que tiene, lo preparado que debe es tar un jugador para ser de Euroliga. Lo disfruto, está siendo un aprendizaje muy bueno para mi desarrollo y creo que mi papel es bueno por ahora", analizó.

Felicitación para las chicas

Cuestionado por la eliminación del Valencia Basket, a manos del Famila Schio, en los cuartos de final de la Euroleague Women, el de Getxo quiso "felicitar" al conjunto de Rubén Burgos "porque ha hecho una temporada muy buena en Euroliga, con partidos muy buenos". "Los porcentajes de acierto fueron distintos a los del segundo partido, el público apretó más y todo eso les hizo atascarse al final. Seguro que si vuelven el próximo año podrán mejorar su papel", concluyó.