Mauro Arambarri es el primero en la lista de refuerzos de José Bordalás para el mediocampo del Valencia CF. El uruguayo es la pieza que quiere el entrenador alicantino, pero la operación para acometer su llegada es complicada. El club ha mantenido contactos con el Getafe, pero sin llegar a ningún acuerdo. Mientras tanto el futbolista no ha jugado hasta la fecha ni un solo minuto en la pretemporada azulona con Míchel.

Arambarri se quedó fuera de los tres partidos amistosos del Getafe. Según el entorno del futbolista consultado por el periodista Juancar Navacerrada en MARCA, el centrocampista uruguayo ha sufrido una serie de molestas musculares en el pubis por precaución. No obstante Arambarri ha seguido entrenándose con normalidad junto al resto de la plantilla del Getafe durante la concentración en La Manga. Así pues se deja entrever que no se quiere arriesgar con Arambarri ante una posible salida en el mercado.

El propio Ángel Torres ha explicado la ausencia de Arambarri en estos primeros partidos: “Ha estado tocado. Vamos a intentar mantener la base del año pasado. Queríamos recuperar a Aleñá más cuatro incorporaciones. Además, hay que sacar a tres o cuatro. No hay prisa”. El presidente del Getafe mantiene la versión de esa cautela con las problemas físicos del jugador.

Sin embargo Arambarri entrará la próxima temporada en su último año de contrato, algo que provocaría que su precio pudiera caer o una postura de menor fuerza en el verano de 2022. Así pues aunque el Getafe sigue sin bajar sus pretensiones por su traspaso, la situación le obliga a no cerrarle la puerta a un traspaso del urguayo. Tampoco lo hace el jugador después de las palabras en su país: “En Getafe quieren que me quede, pero también quieren hacer caja. Yo tengo dos años más de contrato con el club“.

Respecto al Valencia cada día que pasa parece más complicado convertir en realidad el deseo de Bordalás. El club ha buscado fórmulas para contentar las pretensiones del Getafe, pero no se ha avanzado en ese sentido. No obstante el fichaje del ‘6’ no es inminente y se esperan más movimientos. Sin ir más lejos Jefferson Lerma y Omar Mascarell son las otras dos opciones con más posibilidades, de hecho el español espera al Valencia CF aunque el Lokomotiv de Moscú acecha.