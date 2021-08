El Valencia CF se planta por Marcos André en 8 millones. Las negociaciones no están rotas, el fichaje no está descartado, pero el club ya le ha comunicado oficialmente al Real Valladolid que no subirá la oferta: 8 millones de euros o nada. El Valencia ha dicho «basta» y se ha plantado en las negociaciones por el delantero brasileño después de que el Valladolid haya rechazado una última oferta de ocho ‘kilos’. No subirá más. No llegará a los 10 millones que pide el presidente del club pucelano. Ronaldo Nazario ahora tiene la última palabra. El Valencia espera que el Valladolid reconsidere la oferta o el futbolista presione para salir. Ya no puede hacer más por Marcos André.

El Valencia ha hecho un esfuerzo importante para fichar al brasileño y satisfacer a José Bordalás, pero de momento no es suficiente. El miércoles se produjo una importante reunión entre los dos presidentes, Anil Murthy y Ronaldo Nazario, con el nombre de Marcos André encima de la mesa. El Valencia presentó una nueva oferta de 8 millones de euros con el OK de Peter Lim. Sin embargo, no hubo acuerdo. Ronaldo rechazó la oferta y emplazó al Valencia a seguir subiendo la oferta. Una negativa que al Valencia le sorprende por las necesidades económicas de la entidad blanquivioleta.

Acto de irrresponsabilidad

El Valladolid sigue firme en su idea de exigir 10 millones de euros. Ronaldo rechazó la última oferta del Valencia y el club ha dicho «hasta aquí» porque considera que la oferta era y es lo suficientemente importante para ser aceptada. El Valencia no entiende nada porque en las conversaciones iniciales el Valladolid dejó entrever que el precio de salida del jugador podría rondar los 4 millones de euros. No ha sido así. Las negociaciones se han telegrafiado desde Valladolid para sorpresa del Valencia y Ronaldo ha rechazado todas las ofertas del Valencia una detrás de otra. La inicial, la de 5 ‘kilos’ y la última de 8. El club ha hecho un esfuerzo importante para llegar a los 8 millones con el visto bueno de Peter Lim, pero considera que sería un acto de irresponsabilidad seguir subiendo la oferta por el brasileño. Sobre todo teniendo en cuenta que el equipo tiene otras necesidades (mediocentro, segundo delantero e incluso lateral derecho como suplente de Correia) y que el club ya trabaja con otras alternativas.

¿Jugará en Zaragoza?

El técnico del Real Valladolid, Pacheta, se ha quejado del «sinvivir» que está sufriendo en las últimas horas con Marcos André. El entrenador ha explicado que al jugador «no le dejan estar tranquilo» y ha informado sobre el golpe que ha obligado al jugador a retirarse del entrenamiento. «Ha recibido un golpe en el entrenamiento, pero en principio será de la partida; eso esperamos. Todas las noticias alrededor de él son una situación complicada para todos que se evitaría cerrando antes el mercado. Me preocupan todos esos rumores más que el golpe, porque no le dejan estar tranquilo, ni al jugador ni a nadie. Mi trabajo es que todos se focalicen en el partido y creo que lo estamos consiguiendo, aunque hay situaciones personales que tienen que manejar. Todo esto genera no saber quiénes vamos a ser; es un sinvivir». El Valencia ha pedido que Marcos André no juegue por la noche (20:00) contra el Zaragoza. ¿Forzará y se negará a jugar en la Romareda alegando una lesión? Hoy es un día clave para el fichaje.

Willian José es la alternativa

El Valencia tiene encima de la mesa una lista amplia de alternativas avanzadas con las que ya trabaja. La preferida por el club, en consenso con el cuerpo técnico, es la de Willian José. El delantero de la Real Sociedad, con quien ya ha contado el Valencia, ha acordado con su club no jugar para evitar lesiones en pleno mercado de fichajes. El ex-delantero argentino de Osasuna, propiedad del Deportivo Maldonado, Jonathan Calleri solo llegará al Valencia en caso de que salga Sobrino. Es independiente a la operación de Marcos André.