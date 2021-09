Carlos Soler ha sido protagonista, esta madrugada, en la tertulia de Tiempo de Juego, donde Juanma Castaño le ha entrevistado. El valencianista, líder del equipo de Bordalás en este arranque de curso, está viviendo un gran momento en su carrera. Además de su situación en Mestalla, Soler ha sido convocado por primera vez con la absoluta de España y lleva 3 de 3 titularidades con dos goles a las órdenes de Lucho. Estas son sus declaraciones más destacadas:

BUEN MOMENTO

"Las cosas me están saliendo. Estoy muy contento y muy feliz y voy a seguir para que esto se prolongue. Ya decía en una entrevista el otro día que todo me venía todo de cara"

ESPAÑA

"Hay un buen ambiente, yo conocía a la mayoría, de la Sub-21, de los JJOO. Hay mucha relación entre jugadores y no ha habido ningún problema. No tenemos que conceder tanto a los rivales y hay que minimizar esos errores, creo que al ser inicio de temporada costó un poco adaptarse"

CASI A GOL POR PARTIDO

"Ayer no marqué después de cinco partido, te sientes raro, pero estoy sumando para el equipo, me están saliendo las cosas y hay aspectos defensivos y en toma de decisiones que puedo mejorar"

LOS VALENCIA-GETAFES

"Hubo tensión en los partidos, sabemos cómo es Bodalás. Lo veo como muy motivador, siempre está centrado en los rivales, te pide intensidad como estamos demostrando. Me pesa todos los días, pero ya me pesaba antes. Es exigente con ese tema porque tiene que serlo. Nos pagan por cuidarnos y es lógico. A mí me gusta comer, me cuesta un poco, pero me controlo. Lo que peor llevo es el chocolate blanco.

ILUSIÓN 7 DE 9 PUNTOS

"Da para ilusionarse y da para pensar y estar tranquilos, son tres partidos, tenemos un colchón, con dos porterías a cero, pero hay aspectos a mejorar, sobre todo fuera de casa y ya estoy con ganas de entrenar y jugar el domingo"

LA CARRERA CON JORDI ALBA

"No, no le hablé de eso, pero me llevo muy bien y es de los que mejor me ha tratado. Me dio la asistencia del primer gol y le di un abrazo que no se me va a olvidar"

LA EXPERIENCIA DE LOS JJOO

"Cambiamos mucho de hotel, no estuvimos casi en la villa y con las medidas del Covid íbamos con mucha protección, mola el ambiente, pero era complicado. No podíamos salir de los hoteles. Fueron 40 días que se hicieron duros, pero hay que darles valor porque es una vez en la vida y ganamos una plata que cada vez tiene más valor".

FUTURO

"Estoy tranquilo, tengo contrato hasta 2023 y es cierto que si se llega al último año, es una situación más complicada como la que se vivió con Ferran, pero estoy tranquilo y agradecido a toda la gente, estoy muy contento de estar aquí, llevo 17 años en el club, de estar en Paterna todos los días y es el club en el que siempre he soñado jugar, me gustaría continuar pero es obvio que en el fútbol nunca se sabe lo que puede ocurrir"

¿OFERTAS?

"Que yo sepa no, pero esto lo llevan más mis agentes. Este verano hubo interés de algún equipo, pero oferta no"