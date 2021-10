Ha llegado el momento de Marcos André. La ausencia por sanción de Maxi Gómez en Cádiz abre la puerta de la titularidad al brasileño en el Nuevo Mirandilla. El nuevo delantero del Valencia asumirá por primera vez la responsabilidad del ‘9’ después de cinco jornadas consecutivas saliendo desde el banquillo. No ha sido titular, pero ha participado en todos los partidos. Bordalás lo ve preparado para ser titular después de su lógico y obligado proceso de adaptación al equipo y el estilo de juego de Bordalás. El ex del Valladolid es el candidato número uno para formar la pareja de ataque en Cádiz junto a Gonçalo Guedes tal y como reconocía el propio entrenador en sala de prensa: «Marcos André es un chico que ha llegado esta temporada y viene trabajando bien. Tiene muchas posibilidades de jugar este partido», admitía.

Marcos André se estrenará en el once titular por primera vez en la temporada. Ganas no le faltan. El brasileño, fichaje estrella en el mercado de verano, está como loco por devolver en el césped la confianza que el club depositó en él en los despachos. Y es que, la llegada de Marcos André supuso un esfuerzo económico importante de 8 millones de euros que puede subir con las variables. La prueba es que se convirtió en la primera compra de un jugador después de dos largos años. El delantero debutó el pasado 27 de agosto contra el Alavés recién llegado y con más nervios que otra cosa. Su participación fue testimonial contra Osasuna (3’), Madrid (11’) y Sevilla (23’). Sus mejores sensaciones ha coincidido en el último partido contra el Athletic de Bilbao (20’). No es casualidad. El jugador va a más. Contra el equipo de Marcelino dio sensación de peligro, generó ocasiones y marcó el gol del empate estrenando su cuenta goleadora después de dos toques precisos de Guillamón y Guedes. Ha llegado su hora.

Maxi lo verá desde casa

El Comité de Apelación desestimó el recurso presentado por los servicios jurídicos. Maxi deberá cumplir sanción contra el Cádiz. El club recibió a primera hora la notificación del comité informado de que mantenía la primera amarilla y por tanto el castigo impuesto por el Competición. «Este Comité además ha de significar que el colegiado del encuentro, según se desprende de la propia prueba videográfica aportada, se encontraba muy cerca de la jugada y por tanto es quien hizo la apreciación in situ sobre la entrada efectuada por el jugador recurrente y la temeridad de la misma, sin que la prueba videográfica aportada permita establecer que tal apreciación del Colegiado incurrió en un error material manifiesto»», decía el acta arbitral.

Bordalás pidió al club recurrir la primera tarjeta al entender que Maxi llegaba antes al balón en la disputa con Íñigo Martínez.. El técnico lamentaba el fallo del comité. «No es una buena noticia. Maxi es un jugador que venía participando desde el comienzo de liga y justo o no, teníamos esperanza de que le quitaran la tarjeta porque la acción fue muy clara. Todos la habéis visto. El que golpea la pierna de Maxi es el rival», apuntaba.

Bordalás defendió a Maxi. «Todos los jugadores son importantes. Maxi estoy convencido que va a hacer goles y a ayudar al equipo. No hay que valorar a un delantero solo por el número de goles si no por lo que trabaja y le da al equipo», dijo.