Ayer comparecieron en rueda de prensa cuatro portavoces de la plataforma de Libertad VCF, junto a Jaime Navarro en representación del despacho de Abogados Navarro, con el objetivo de explicar las tres demandas que ya han interpuesto en el juzgado. Una de ellas contra Meriton Holdings, mediante la cual piden la nulidad de la venta del club en 2014 porque «se incumplió la ley de transparencia y buen comercio». La segunda demanda se ha interpuesto contra Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, caras visibles de la venta, por daños morales y económicos. «Se trata de una venta opaca y absurda. Los responsables de que no se pueda pedir ninguna obligación. Vender el club con una cantidad de promesas que se han incumplido».

Ambas demandas, tal y como han explicado los portavoces que hoy han estado presentes en la rueda de prensa, han sido admitidas a trámite. «El juicio está en marcha y daremos más detalles en las próximas fechas», explicó la plataforma. Respecto a las denuncias, el abogado Jaime Navarro, que será el encargado de representar durante al juicio a la parte correspondiente a Libertad VCF, ha añadido que «ahora mismo estamos en el principio del procedimiento. Nosotros llevamos años anulando contratos con entidades financieras... cada parte se entrega a lo que ha recibido de la otra». De esta manera, dejaba un mensaje en el que avisaba de precedentes de casos similares en los que los contratos habían acabado siendo declarados como nulos. La plataforma Libertad VCF insiste, respecto al proceso de venta que se llevó a cabo hace casi ya ocho años, que no se cumplieron los requisitos ni las obligaciones que deben cumplirse en estos casos para que la operación sea aprobada sin problemas. Además, saca a la palestra a los dirigentes que en su momento permitieron que la negociación llegara a buen puerto. «Eran los máximos responsables, Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, y los que hacían la campaña a Lim para comprar el Valencia. Son los máximos responsables». No dudaron tampoco en incitar a cualquier persona que cuente con acciones del Valencia CF en tomar medidas. «Cualquiera que tenga una acción puede reclamar por daño moral a Aurelio Martínez y Amadeo Salvo. Por el engaño que se ha hecho a la afición». Tras explicar en qué consisten las demandas que ya han interpuesto en los juzgados, la plataforma no ha descartado que «sean más, dada la gravedad de los hechos».

La dudosa legalidad de las operaciones dentro de la entidad, entre las que se encuentra la venta, ha sido punto del día a lo largo de toda la entrevista. La plataforma pide al club que «aporten los contratos de préstamos de Meriton avalados con los derechos de algunos jugadores del Valencia CF». Sin embargo, tal y como explicaron «el Valencia CF se niega a dar los contratos sin dar ninguna explicación». Para apostillar con más exactitud, «el propio Valencia CF dijo que en 15 días entregaría los contratos por propia voluntad pero ha pasado el tiempo y no los han entregada. Esta es la gestión que se está realizando a día de hoy. Se ha abierto un precedente de que cualquier accionista puede solicitar la nulidad de un negocio jurídico de la entidad», especificaron.

En la rueda de prensa también dieron suma importancia, como no podía ser de otra manera, a la delicada situación económica que atraviesa actualmente el club, de la cual ponen sobre aviso que irá a peor si nada cambia en los próximos meses. «La deuda del Valencia ha aumentado bastante en los años que está Meriton en el club. Todos los compromisos que se decían de palabra son engaños». El concepto ‘causa de disolución’ volvió a ponerse de manifiesto en cuanto se ha hablado de la situación económica, estableciéndolo como una posibilidad real. «La situación del Valencia CF es crítica, está en meses cruciales para ver si puede seguir viviendo o entra en causa de disolución. Tiene que ser un punto de inflexión para que todos reflexionemos y buscar una solución».

La rueda de prensa ha finalizado con unos mensajes con los que han intentado despertar a la afición. «El Valencia CF está a punto de morir».