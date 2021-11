Nuevo conflicto entre Economía y Territorio. Rafael Climent, conseller de economía, ha desatado de nuevo la polémica al afirmar esta mañana públicamente en una entrevista en la televisión de 'Apunt' que ahora "no es momento de caducar la ATE" del nuevo Mestalla. Esta declaración llega tras conocerse la semana pasada que por la Conselleria de Territorio trasladará este viernes al Consell el expediente que resolverá la ATE.

"Veremos qué pasa de aquí al viernes. Ayer se colgó en Pandora, donde entran los expedientes del pleno del Consell, vamos a estudiar el documento y a ver qué decidimos. Mi opinión personal, no es por el momento caducar la ate por una sencilla razón, con claridad, acabamos de denegar la prórroga después de unas alegaciones y estamos en momento de posibilidad de contencioso administrativo para el Valencia. Apostamos por la prudencia para que el campo y todo lo que incluye la ate pueda acabarse. Este objetivo también lo tiene que tener el Ayuntamiento y el valencianismo. No nos gusta ver ese mausoleo", asegura el conseller.

"Entendemos que en dos meses el Valencia CF tiene la posibilidad de avalar la alternativa del fondo de la Liga, unos millones de los que una parte importante tiene que ir a infraestructuras. Pensamos que no es el momento de caducar la ATE, podría ser en otro momento, por ejemplo si en dos meses el Valencia CF no mueve ficha. A principios de noviembre movió una fichita, presentar el proyecto del pabellón de Benicalap al Ayuntamiento, parece que el Valencia CF es consciente de que tiene que cumplir lo comprometido con la administración local y autonómica. No queremos judicializar el tema porque si vamos por otro camino en estos momentos podremos tener el mausoleo durante muchos años”, añade.