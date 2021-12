La manifestación ‘Por la dignidad del Valencia CF’ de este sábado 11 de diciembre arrancará a las 12:00 horas en el paseo de la Alameda, frente a la Piscina de Valencia. Ya hay recorrido oficial para la protesta del valencianismo contra Peter Lim y la gestión de Meriton en el Valencia CF.

La manifestación partirá desde la Alameda, a la altura de la Piscina de Valencia, ahí iniciará su recorrido oficial en dirección a la calle Armando Palacio Valdés, que recorrerá hasta girar por Micer Mascó para después terminar en la fachada principal de Mestalla en la Avenida de Suecia. Una vez finalizado el trayecto, la protesta concluirá con la lectura de un manifiesto por parte de aficionados de distintas generaciones y en varios idiomas. Niños, adolescentes, adultos y el socio número ocho del club blanquinegro como portavoz de los seguidores más longevos, serán los encargados de dar voz al valencianismo. La idea, para que esta protesta llegue a todos los lugares del mundo, es que se pueda escuchar en castellano, valenciano, inglés, italiano, francés y en chino.

Escritores, actores, cantantes, periodistas, colectivos de aficionados y algunos exjugadores del Valencia CF ya se han sumado a este movimiento, que tiene un objetivo claro: exigir a Peter Lim su marcha del club. Las coletivos organizadores de la marcha cívica Libertad VCF, De Torino a Mestalla, l’Agrupació de Penyes, Espíritu del 86, Viachers, Últimes Vesprades a Mestalla, VCF SUD, It Must Be Love 86 y Ciberche están desarrollando desde las últimas semanas una estrategia para que el 11-D llegue a todos los rincones del mundo.

Las plataformas no quieren que la manifestación se quede únicamente en las calles de la ciudad. El objetivo común de todos los convocantes es multiplicar el impacto con respecto a la última protesta del 8 de mayo y que el mensaje del valencianismo contra Meriton tenga mayor eco internacional.

Para potenciar la repercusión es necesario que el número de asistentes supere las 8.000 personas de la marcha del 8 de mayo. Sin embargo, todavía es más importante desarrollar una serie de acciones comunicativas a nivel mundial. En esa dirección trabaja Libertad VCF y el resto de convocantes con mucho esfuerzo y desde hace tiempo.