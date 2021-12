Gonzalo Villar no pasa desapercibido en el Valencia CF y es una opción que puede salir hacia adelante de cara al mercado de enero. Su falta de protagonismo en la Roma, donde no ha debutado en Serie A esta temporada y apenas ha disputado 170 minutos en Conference League, y no estar contando en los planes de José Mourinho hacen que el centrocampista tenga abierta la puerta del Olímpico de la capital de Italia. Por ello, el murciano ya empieza a barajar unas opciones entre las que se encuentra el conjunto de la capital del Turia.

Relacionadas Estos son los accionistas que entrarán en la Junta del Valencia CF