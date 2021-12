La vuelta del uruguayo a LaLiga está cada vez más cerca. El central de 35 años ha confirmado que no seguirá en el Cagliari y cada vez coge más forma su posible regreso a LaLiga Santander. Si bien tanto el Betis como el Atlético de Madrid estarían dispuestos en hacerse con los derechos de Diego Godín, ha sido el Valencia el primer equipo en haber contactado con él.

Bordalás ha pedido el fichaje de un central en el mercado de invierno para reforzar la plantilla y el club se ha puesto manos a la obra para intentar traer al jugador en los próximos días. Godín, regresaría a la liga tras salir del Atlético de Madrid.

Diego Godín ha atendido a los micrófonos de El Golazo de Gol en el aeropuerto tras su salida del Cagliari, "Me encantaría darle todos los detalles, pero no puedo hablar hasta que se defina la salida del club. En realidad no hubo ningún problema ni falta de respeto ni falta de profesionalidad, es un tema más contractual y de la actualidad del Cagliari que es una situación complicada que no viene de ahora, viene de hace un año".