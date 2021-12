La ATE de Mestalla acumula capítulos mientras transcurren los 90 días de gracia que el Consell le otorgó al Valencia CF después de iniciar su expediente de caducidad. Esta medida generó cierta controversia y Miguel Zorío ha enviado una carta Ximo Puig haciéndole saber su intención de presentar medidas legales si finalmente le ofrece a Peter Lim la posibilidad de salvar la situación en este plazo y le insta a optar por la solución de la sustitución del promotor de las obras.

El contenido íntegro de la carta, en la que expone las controversias generadas por esta medida y los perjuicios que podría suponer para el erario público. es el siguiente:

"Molt Honorable President:

Tras la decisión del Consell que usted preside, de dar por caducada la ATE que afecta al Valencia CF SAD y a su accionista mayoritario Meriton Holdings Ltd, ofreciéndole una prórroga de 90 días para que presenten “garantías creíbles”, quiero informarle de las próximas acciones que voy a poner en marcha en defensa de los intereses del club, de los vecinos de Valencia y de las propias instituciones.

Como sabe el informe de Abogacía de la Generalitat (coincidente con los diferentes informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia) constata los innumerables incumplimientos de Meriton Holdings Ltd al frente del Valencia CF en lo que a la ATE se refiere. Y por ello conminaba al Gobierno Autonómico a dar por caducada la actuación territorial estratégica o a sustituir al promotor, pero en ningún caso proponía dar por caducada la actuación y después abrir un periodo de prorroga muy discutible.

La solución adoptada, según diferentes juristas de reconocido prestigio, es a todas luces irregular, y además le puede costar al erario público valenciano casi 63 millones de euros, por los incumplimientos de Meriton, al ofrecer una prorroga encubierta de 90 días. Caducidad primero y prorroga posterior son términos absolutamente incompatibles desde el punto de vista legal, por lo que ya le anuncio que si al final se le ofrece a Peter Lim esta posibilidad, presentaré un recurso en los tribunales.

Dicho recurso defenderá tanto la aplicación de la legalidad vigente para todos los valencianos, como los intereses públicos, ciudadanos y de la SAD Valencia CF:

1) La ATE afecta no sólo al viejo Mestalla si no también al nuevo estadio, a los compromisos urbanizadores del barrio y al polideportivo prometido a los vecinos. Además de que obliga a derribar el viejo estadio en los términos que dictó el Tribunal Supremo.

2) Los incumplimientos de Peter Lim con la ATE y con las administraciones públicas valencianas deben recibir las sanciones previstas, que pueden alcanzar los 63 millones de euros, y que nosotros exigiremos que pague el accionista mayoritario del club.

3) Tanto los valencianos como los valencianistas merecen un cambio de gestor del club, la terminación del nuevo estadio y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos de Valencia. Y la decisión que ahora se adopte será clave para decidir si queremos que continúe Peter Lim o queremos recuperar el Valencia CF.

Por otra parte, y a pesar de lo que diga el representante de Lim en el Valencia CF (el mismo que ha faltado el respeto a nuestros representantes y a los valencianistas), el dinero de CVC no se puede ofrecer como garantía hasta que el CSD dé su ok a la legalidad de la operación financiera, y eso, si se produce, lo hará pasados varios meses y no en menos de 90 días (además de los problemas judiciales a los que se enfrenta el préstamo).

Y en el caso de que su Gobierno aceptara como garantías “creíbles” un préstamo aún no aprobado, quedaría una segunda derivada: legalmente la ATE ha sido caducada por la decisión del Consell, y una ulterior prórroga debería pasar por el inicio de todo el proceso administrativo de nuevo, lo que llevaría unos plazos que nunca bajarían de los cuatro años, incluido el reinicio de las obras del nuevo estadio.

Por todo ello creo que la mejor solución para el Valencia CF, para los valencianos, para los valencianistas y para las instituciones, sería complementar la decisión del Consell, hacer caso a Abogacía de la Generalitat y abrir la puerta al proceso de sustitución del promotor de la ATE (no sólo del estadio como algunos están diciendo), y en este caso nos presentaríamos al proceso de licitación pública, junto con una gran constructora europea para terminar el nuevo Mestalla y cumplir con los compromisos urbanísticos de la ATE en los plazos comprometidos, ofreciendo los avales y las garantías financieras necesarias.

Con este proceso en marcha, Peter Lim estaría obligado a asumir el coste de las obras, sin poder dilatar más los plazos de ejecución. Y es evidente que a partir de ese momento, Peter Lim se vería obligado a aceptar la oferta garantizada de compra de sus acciones depositada en la notaría, o a poner el dinero que en su día prometió.

En resumen, hay dos alternativas: sustituir al promotor, cumplir en plazo los compromisos y devolver el Valencia CF a los valencianistas; u ofrecer una salida jurídicamente muy complicada a quien ha faltado el respeto a todos los valencianos y a sus representantes políticos.

Por último, le informo que Meriton Holdings Ltd. ha desaparecido del domicilio social dado en el contrato de compra venta del Valencia CF.

President, le agradezco mucho su preocupación permanente por ayudar al Valencia CF, siempre cumpliendo y haciendo cumplir la legalidad vigente, y espero verle muy pronto en una reunión para explicarle con más detalle el proyecto, el único que da una solución global al Valencia CF SAD.

Reciba un cordial saludo:

Miguel Zorío Pellicer

Ex Vicepresidente del Valencia CF SAD"