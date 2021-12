El técnico del Valencia CF ha apretado más que nunca en materia de fichajes. José Bordalás ha hablado públicamente de la "necesidad" de fichar en el mercado de invierno que se abre el próximo 3 de enero. El entrenador ha reconocido que mantuvo una reunión donde trasladó las necesidades del equipo y ha asegurado que "vamos a intentar solventarlas para que el equipo sea lo más competitivo posible y podamos crecer como equipo".

"He trasladado al presidente y a la dirección deportiva las necesidades del equipo porque la temporada es muy larga, hemos tenido problemas, pero el equipo ha sido capaz de afrontarlos con trabajo y compromiso, pero el equipo es evidente que el equipo tiene unas necesidades que no se le escapan a nadie y vamos a intentar, eso me ha trasladado el club, solventarlas para que el equipo sea lo más competitivo posible y podamos crecer como equipo"

El técnico se ha mostrado "optimista" con la posibilidad de fichar en enero y ha metido más presión que nunca a la propiedad lanzando un claro mensaje y poniendo como ejemplo el Barcelona: "Hay que mejorar la plantilla, el Valencia no se puede quedar atrás". Estas eran sus palabras:

"Yo siempre soy optimista, no sé si es una virtud o un defecto. Los equipos grandes tienen que estar constantemente creciendo y mejorando. Tenemos el ejemplo del Barcelona, que se fue Messi, sabíamos que era el mejor, y se han dado cuenta que con lo que tienen no les da para pelear por estar con los mejores y rápidamente han fichado a Ferran Torres y van a llegar jugadores. Hay equipo muy buenos, todos se refuerzan, todos se potencian y el Valencia es un equipo grande y no se puede quedar atrás en ese sentido. El Valencia es un equipo grande y hay que mejorar la plantilla continuamente para no tener un déficit con respecto al resto y pelear por objetivos ambiciosos, de no ser así no tendremos esa posibilidad".

El técnico, tal y como ha informado este periódico, ha pedido internamente los fichajes de un central (prioridad absoluta) y un mediocentro. Las dos posiciones que se han quedado cojas como se ha podido comprobar durante toda la temporada. Este fin de semana, una jornada más.

Operación salida

Respecto a la operación salida ha explicado que "ningún jugador hasta la fecha ha pedido salir", aunque ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que salgan futbolistas en busca de los minutos que en el Valencia no tienen. "Nos hemos reunido y hemos analizado para ver si finalmente tomamos alguna decisión de que tenga que salir algún jugador porque consideramos que va a tener poco protagonismo en lo que resta de temporada, porque puede ser bueno para el chico y para el Valencia".

En este sentido, los nombres que están encima de la mesa son los de Manu Vallejo, Álex Blanco, Jason Remeseiro y Cristian Rivero, porque Cristiano Piccini se ha ganado ha oportunidad de crecer en el lateral derecho ante las bajas de Thierry Rendall y Dimitri Foulquier.