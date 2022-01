El mercado de fichajes del Valencia CF está que arde. Por un lado, las salidas. El club apretó este fin de semana en este sentido y tras confirmarse el traspaso de Jason al Alavés quedan pendientes diferentes casos en Mestalla.

Por otra parte, está la operación llegada. En este sentido se ha hablado de un posible interés del club en Luiz Felipe, futbolista de la Lazio. Y en las últimas horas ha ganado fuerza la opción Wakaso, un viejo conocido de Bordalás.

El técnico conoce perfectamente al ghanés, futbolista en el que confía plenamente y con el que ha tenido experiencias previas; le hizo de hecho debutar en el Elche CF. Ambos mantienen una buena relación y al tratarse de un jugador de su gusto y que podría encajar en el mediocentro del club, en las últimas horas se habría valorado su fichaje.

Ahora bien, Wakaso no llegará al Valencia CF si no es libre (y su equipo no pondrá facilidades). Y antes tendría que llegar a un acuerdo con el Shenzhen FC de la Superliga para desvincularse. Lo que sí tiene el club claro con el jugador africano es que, o viene gratis o no viene.

La prioridad siempre fue la defensa

En este sentido, SUPER ya publicó hace unos días que la prioridad absoluta de Bordalás es fichar un central. En todo caso, si hubiera que gastarse algo de dinero en enero sería para reforzar el eje de la zaga.