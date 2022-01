Otra chorizada para la historia. Y no es una más. Duele como pocas porque esta vez fue un atraco premeditado. Un robo a mano armada que se veía venir de muy lejos. La campaña para ejercer presión contra Hernández Hernández hizo efecto.

La maquinaria blanca al servicio de Florentino Pérez se salió con la suya. Hubo «emboscada», como titulaba la portada del sábado de SUPER, y de las buenas. El arbitro canario demostró no tener personalidad (como se esperaba) y se inventó un penalti por una falta inexistente de Omar Alderete a Casemiro (debió estar expulsado antes) dentro del área que ni siquiera el VAR se atrevió a rectificar viendo las imágenes para la indignación de José Bordalás, la desesperación de los jugadores y la rabia de una afición incapaz de acostumbrarse a las injusticias que se repiten año sí y año también en el Santiago Bernabéu.

Por esperado no duele menos. Hasta Jorge Valdano y Fernando Morientes reconocían en la retransmisión de Movistar que el penalti no existía. La sensación de desprotección fue tal que el Valencia CF habló de «robo» en el descanso a través de las redes sociales. «Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo. @lacasadepapel».

«No lo digáis muy alto que os van a sancionar», decía Gerard Piqué apuntándose a la ‘fiesta’. Los jugadores saltaron en la segunda mitad protestando al árbitro. El partido tristemente se acabó en el penalti.

Denuncia en las filas del Valencia CF

José Bordalás y José Luis Gayà denunciaron la acción, pero no la utilizaron como excusa. «El penalti lo ha visto todo el mundo, nosotros lo hemos visto en el descanso. Es clarísimo que Casemiro es el que le pega por atrás a Omar y nos ha condicionado mucho ese 1-0, pero no vamos poner excusas del árbitro. Al final nadie del VAR le dice nada al árbitro, el árbitro revisa en un segundo y le dicen que es penalti y luego hay jugadas que están cinco minutos revisando. Ha sido muy fácil», decía el capitán.

«No es penalti. Entiendo que el árbitro pueda pitar penalti en el campo, pero para eso está el VAR. Alderete gana la acción a Casemiro y él se deja caer. No hay nada. No podemos hablar de robo pero sí que ha condicionado mucho, aunque no es excusa», añadió Bordalás. El Madrid, mientras tanto, se hizo el loco. Este sábado los «penaltitos» de los que hablaba Ancelotti sí tocaba pitarlos.