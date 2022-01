El Valencia, después de la turbulenta derrota en el Santiago Bernabéu y de recibir cantos de sirena desde la zona rojiblanca de la capital por Daniel Wass, llevó a cabo una reunión durante la mañana de hoy lunes en las oficinas cercanas a Mestalla con Rodri Baster, de la agencia Promoesport, para tratar el futuro de futbolistas como Carlos Soler, Manu Vallejo y Álvaro González, último jugador vinculado a la entidad valencianista para reforzar la zaga defensiva.

El '10' es, junto a José Luis Gayà, la prioridad del cuadro dirigido por José Bordalás para asentar las bases del Valencia del futuro. Sin embargo, el club es consciente de que su salario corresponde con el tope de la plantilla y la oferta de renovación que tiene encima de la mesa no corresponde con los parámetros que exige y que, además, le pueden ofrecer otros conjuntos de mayor peso europeo. Además, el proyecto deportivo es uno de los puntos sobre los que el Valencia tiene que seducir tanto al lateral como al centrocampista.

Sin embargo, durante un encuentro destapado por el Diario AS, estuvo presente el nombre de Álvaro González y de Manu Vallejo. Una de las piezas sobre las que el club valencianista quiere soltar lastre. El gaditano no cuenta para José Bordalás y tiene opciones encima de la mesa, entre ellas, el interés del Levante. No en vano, con contrato hasta 2024, el club quiere obtener beneficio económico para oxigenar sus cuentas. Mientras, el central del Olympique de Marsella, sin protagonismo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, es una opción para cubrir la posición de central con la finalidad de rebajar la sangría de goles encajados y de tapar la ausencia de Gabriel Paulista. Además, se habló de la situación de Rubén Iranzo, recién renovado y que el Valencia quiere tener controlado.