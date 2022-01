José Bordalás volvió a comparecer ante los medios con el mercado abierto y todavía sin ninguna incorporación al equipo. El técnico quiso eludir las preguntas sobre fichajes hasta que pase el partido contra el Atlético de Madrid, pero la cuestión sobre si no le gustaba Mingueza le hizo saltar: "¿Yo he dicho eso? Me parece un magnífico jugador porque está en el Barça y es lo que puedo decir. No voy a hablar de fichajes ni nada más. No sé lo que ha trascendido. A ver si esto es Guantánamo que hay altavoces o algo... Este jugador me parece magnífico y no puedo decir nada más", dijo en un tono visiblemente enfadado.

El Valencia sigue trabajando en el mercado con la vista puesta en reforzar el eje de la defensa y el centro del campo, pero sin acometer ningún fichaje todavía a pesar de que cada vez queda menos para el cierre de la ventana de contrataciones. "Permíteme que no me pronuncie sobre futuros jugadores que puedan llegar", fue su respuesta cuando le preguntaron por posibles incorporaciones. Este silencio, no obstante, no durará mucho: "Ahora mismo estamos muy centrados en el partido porque es un momento vital de la temporada. A partir de mañana hablaremos de estas cosas, pero mi opinión no ha cambiado a la que dije en ese momento. No soy una persona que cambie de opinión", explicó el técnico, que afrontará el tema cuando pase el encuentro. "A ver si me han traído un jugador y no me he enterado..." Más relajada e incluso jocosa fue su respuesta cuando le preguntaron por Jesús Santiago "Yellu", el Juvenil que subió a entrenar con el primer equipo. Fue preguntado por él, pero el alicantino desconocía su apodo y respondió entre risas: "No sabía que le llamaban Yellu. ¿Cómo ha dicho? A ver si me han traído un futbolista y no me he enterado". Más allá de la broma, explicó la presencia del canterano: "Los informes sobre él son buenos. Es un mediocentro que dadas las necesidades lo tenemos. Quería verle, conocerle. Mañana también y decidiremos después de la misma"