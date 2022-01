Javi Gracia, actual técnico del Al-Sadd, se ha sincerado sobre su pasado en el Valencia CF. El sustituto de Xavi en Qatar ha reconocido que se sintió engañado por Meriton y su política de fichajes y que no se arrepiente de haber puesto su cargo a disposición del club. "Fue un acto de responsabilidad".

Así lo especifica en una entrevista concedida al diario AS. "Del Valencia CF como club solo tengo palabras buenas (...) Pero hay una diferencia entre el club y las personas que mandan allí. Es verdad que ya había tratado con máximos accionistas (jeque del Málaga), pero al menos allí llegue a conocer a los propietarios. Nunca llegué a conocer a Lim. En Málaga me avisaron de que había que vender y estaba al tanto de todo. En el Valencia CF no. Antes de llegar era una cosa y cuando llegué otra. No me contaron la verdad", reconoció.

Finalmente y harto después de ver cómo no fue correspondido como esperaba en el mercado, Javi Gracia puso su cargo a disposición del club. "Para mi el error no fue tratar de ser sincero, sino fue la situación sin salida en la que me dejaron los dirigentes. Si no me quejaba, malo por ser cómplice. Pero si decía lo que dije también mal porque se decía que yo no quería estar en el Valencia, cuando era un sueño. Hacerlo fue un acto de responsabilidad frente a mis jugadores, mi afición y al club como tal. Me dejaron sin salida".