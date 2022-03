Hugo Guillamón nunca olvidará el 22 de marzo de 2022. El central del Valencia se enfundó la Roja y sintió por primera vez internacional absoluto. Es verdad que el verano pasado debutó de rebote por culpa del positivo de Sergio Busquets que obligó a echar mano de la Sub-21, pero las sensaciones de ayer fueron totalmente diferentes desde primera hora de la mañana. El ‘6’ del Valencia llegó acompañado de su amigo y compañero Carlos Soler a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Allí fue recibido por Luis Enrique y saludó al resto de internacionales. Su integración fue fácil porque, además de Soler, conoce a Ferran desde que era un niño, ha crecido en las categorías inferiores de la Roja con Eric García y conoce a Yéremi Pino de la Sub-21. Nada más conocer al seleccionador, dejó sus pertenencias en la habitación y realizó su primera sesión de fotos como jugador de la absoluta.

El de l’Eliana cumplió con los compromisos publicitarios y posó por primera vez con la Roja junto al otro debutante de la lista, el portero del Brentford David Raya. Otro inseparable para él desde ya. Otro momento especial fue el del reparto de los dorsales. Hugo es ‘novato’ y se vio obligado a elegir de los últimos. Al final le tocó el ‘12’. Carlos, también solo con cuatro partidos a sus espaldas, se quedó con el ‘5’. Pero el gran momento llegó por la tarde cuando Hugo saltó al campo de entrenamiento y se ejercitó por primera vez a las órdenes de Luis Enrique. Se le vio suelto asumiendo con naturalidad su salto a la Absoluta. Guillamón se ha criado como quien dice en territorio de la RFEF. Ayer parecía uno más. El jugador está muy ilusionado con la posibilidad de jugar algunos minutos. Tiene dos oportunidades por delante. El combinado nacional inició ayer sus pruebas con dos amistosos de cara al Mundial de Qatar midiéndose en Barcelona a Albania el próximo sábado 26 de marzo y tres días después en A Coruña a Islandia.

Hugo está recibiendo felicitaciones desde todas las partes del país. El primero fue su padre. Chimo Guillamón relataba ayer cómo se enteró de la noticia y como felicitó a su hijo: «Le dije: ‘Te lo has ganado porque llevas desde los cinco años luchando por esto’. Veníamos del partido de Elche, nos volvimos en coche con mi mujer y nos llegó un mensaje de Hugo. ¡Conducía yo, no pude hacer nada! Le dijimos que disfrute y aprenda, tiene referentes para seguir creciendo. No está Gayà, pero está Carlos, Ferran, Eric... con los que ha coincidido siempre con la selección, él es muy adaptable, no va a tener problemas», dijo en declaraciones al club.

«Creo que le viene pronto, pero se lo merece por lo que ha crecido y lo que ha luchado contra las adversidades. Quiero que haga el Europeo Sub-21 y haga el triplete, pero si viene la Absoluta adelante», señaló. Papá Guillamón puso en valor sus condiciones de ‘6’ y el papel importante de Bordalás. «Ha jugado con todos los entrenadores. Celades es importante porque fue el primero, luego Gracia, pero Bordalás es el que lo ha encumbrado y el que lo ha confiado en sus capacidades de adaptación y de control de juego. Hace años que debía estar jugando en esa posición, le han descubierto el sitio ideal, pero puede jugar perfectamente de central, quien dice que es bajito... Es un central moderno con salida de balón y anticipación. Es otro tipo de central».