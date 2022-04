Nuevo comunicado de Marea Valencianista en el que se explica que el portavoz de la plataforma, Miguel Zorío, 'ha salido al paso de la agresiva campaña informativa emprendida este fin de semana por los “palleters” de Peter Lim: Javier Tebas y Anil Murthy, quienes han emprendido una campaña desaforada contra las administraciones públicas valencianas, los aficionados del Valencia CF, los medios de comunicación y todos aquellos que no le hacen la pelota al jefe supremo singapurense, propietario de la empresa china Meriton Holdings Ltd, máximo accionista del club por gracia de Amadeo Salvo y Aurelio Martínez., y cuya sede social es un misterio en la actualidad', argumenta la nota enviada a los medios de comunicación.

“En primer lugar hay que situar a los personajes. Javier Tebas es un empleado millonario a sueldo de los propietarios de los clubes de la LFP, entre los que están Peter Lim, a quien al principio atacó y posteriormente convirtió en uno de sus grandes ídolos como modelo de gestión futbolística en España. Hasta tal punto llega el fervor (altruista seguro) de nuestro empático Presidente de la LFP, que cuando Peter Lim intentó vender un porcentaje del club al Príncipe de Johor, él mismo tuvo una reunión telemática con el singular personaje malayo para darle la bendición mediática a la oferta (uy perdón, que Lim no vende). Pues situado el personaje, ahora resulta que quiere presionar al President de la Generalitat y al Alcalde de Valencia, para que estos se salten la ley, no den por caducada la ATE, den licencias ilegales a Lim y permitan poner en marcha el estadio de pacotilla diseñado por el arquitecto a sueldo de las dos empresas chinas propietarias de clubes de primera en España. Pues señor Tebas, va a ser que no. Aquí se va a cumplir la ley, sí o sí. Y si usted le prometió a su jefe que con esos 80 millones de euros podría llevarse al equipo a un estadio de pandereta, y así liberar la viejas parcelas de Mestalla y pegar un pelotazo urbanístico,….usted es el único responsable. Pero esto no es el oeste americano, al menos, la sociedad valenciana ya no es aquella que se amedrantó ante la ofensiva comunicacional de los del power y los del point. Ahora, no pasarán” ha contestado tajantemente Miguel Zorío.

“En segunda lugar, en relación al comunicado de Anil Murthy, es mentira que la responsabilidad de los incumplimientos de la ATE recaigan en los políticos de la Generalitat y del Ayuntamiento. El peor presidente de la historia del Valencia CF y el que peor imagen personal está dando del cargo, debería recordar que su jefe, Peter Lim no ha cumplido ninguno de los hitos prometidos a la afición y firmados en la ATE, y ahora pretende hacer un churro de estadio, dejarlo a medio terminar, no cumplir con los vecinos, no cumplir con la sentencia del Supremo e intenta presionar para que los políticos prevariquen. En cuanto a la venta del club, no somos los valencianistas los que hemos distribuidos books de venta del Valencia CF en alguna consultora de Londres. No somos los valencianistas los que hemos filtrado nombres de posibles compradores rusos o malayos. Y no somos los valencianistas los que hemos contestado a ofertas firmes recibidas pidiendo el doble de dinero y la exoneración de responsabilidades económicas. Por lo tanto, Anil no nos tomes por tontos y por favor, deja de hacer el ridículo al salir de los restaurantes. Das una imagen penosa. Y no me lo han contado. Lo he visto con mis propios ojos” declara el ex Vicepresidente del Valencia CF.

Por todo ello Miguel Zorío exige a Peter Lim que venga a Valencia, se enfrente a las preguntas de los medios de comunicación, escuche la voz de Mestalla y dé la cara: “Ya basta de esconderse detrás de sus empleados. Que venga, ponga el dinero que prometió, termine un estadio de cinco estrellas, haga un equipo de champions, pida perdón a la afición y a los políticos, y muestre un poco de respeto hacia un escudo centenario. Sé que no lo va a hacer. Intuyo que no vendrá a la final de Copa. Pero también debe saber que aunque la ganemos, la afición no se olvidará de él ni el minuto 19 del partido ni en la celebración posterior”, concluye el comunicado de Marea Valencianista.