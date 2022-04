El que fuese jefe de seguridad del Real Madrid, Julio Cendal, repasó su trayectoria al frente de este área de la entidad madridista y una de sus respuestas apunta directamente a la afición valencianista. Entre las diferentes cuestiones que trataron, una fue el lugar donde más antimadridismo hay.

La respuesta de Cendal no fue ni el Camp Nou ni el estadio del Atlético de Madrid, sino Mestalla. "En contra de lo que piensa la gente, ir a Bracelona no es ningún problema. La seguridad del club y los Mossos se vuelcan con nosotros. La salida más difícil en España sea Valencia, lo de Mijatovic debe ser que no se les ha pasado", explicó en los micrófonos de Radio Marca.

La rivalidad entre Valencia y Real Madrid es una de las más fuertes y clásicas de toda LaLiga y cada vez que los blancos visitan el estadio de Mestalla sienten la presión del valencianismo.