El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, no confía en el trabajo de los directores deportivos. Tanto es así, que incluso llega a afirmar que el modelo del club de Mestalla no cuenta con una figura así pese a contar con la presencia de Corona. "En nuestro plan estratégico no existe director deportivo" ha asegurado en unas conversaciones a las que SUPER ha tenido acceso en exclusiva.

Ahora es un buen momento para recordar que, pese a que no confíe en su trabajo, hace unas semanas defendió públicamente a Corona en un comunicado tras la aparición de Ramón Planes como alternativa a la dirección deportiva el próximo curso. Con el futuro de José Bordalás, con contrato hasta junio de 2023, en el aire por las discrepancias con la propiedad y pendientes de las renovaciones de Gayà y Carlos Soler, el nombre de Ramón Planes entró entró en escena valorando un posible cambio en la dirección deportiva. En cualquier caso, la entidad de Mestalla no valora un cambio en la dirección deportiva según confirmó en un comunicado web. El director deportiva, que en su día ya sonó para el Valencia CF, reconoció a finales de febrero que estaba abierto a nuevos proyectos deportivos tras su desvinculación del Barça, algo de lo que ya informó Superdeporte destacando también que podía encajar en el perfil que estaba buscando el Valencia CF. Cabe recordar que, antes de fichar por el equipo culé, Planes ya actuó como director deportivo del EuroGetafe de Bordalás y que, ahora, también se especula con una posible vuelta de su figura al Coliseum, la cual está muy cerca. "Todavía no sé si trabajaré dentro o fuera de España. Quiero que sea un club donde pueda llevar a cabo mi manera de trabajo, la que empezó hace 20 años en el Racing de Santander. Quiero un proyecto acorde a mi manera de entender el fútbol y pronto porque tengo ganas de trabajas", aseguró hace unos meses Ramón Planes. Por su parte, el Valencia CF utilizó de nuevo su página web para lanzar un comunicado en el que confirma que no tiene intención de realizar cambios en la dirección deportiva y destaca que confía en Miguel Ángel Corona. "El Valencia CF desmiente rotundamente que esté buscando un nuevo director deportivo para la próxima temporada. El Club no valora realizar un cambio en la dirección deportiva", señala la entidad en comunicado en el que afirma tener "confianza total en la actual estructura deportiva y su Director de Fútbol, Miguel Ángel Corona, para afrontar el mercado de fichajes del próximo verano". El Valencia CF señaló también que "después de la final de la Copa del Rey, donde el Valencia CF se quedó muy cerca de lograr un título tres años después, el equipo tenía cinco partidos muy importantes por delante hasta el final de LaLiga y los afronta con el objetivo de sumar el mayor número de puntos posibles para quedar lo más arriba posible en la clasificación". Eso sí, en el último párrafo volvía a repetir que "una vez finalice la temporada, el Valencia CF afrontará con la actual dirección deportiva el mercado de fichajes con el objetivo de seguir construyendo un equipo competitivo y del que sus aficionados se sientan orgullosos".