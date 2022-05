La primera temporada de Jesús Vázquez en la élite no ha pasado desapercibida en LaLiga. Ya hay tres equipos de Primera División que ya han llamado a su puerta para interesarse por su situación deportiva y pedir la cesión la próxima campaña. El lateral izquierdo de 19 años está rindiendo a un nivel muy alto en su primera temporada en la élite y ha conseguido llamar la atención de varios clubes de la parte medio-baja de la clasificación que están dispuestos a incorporarlo en calidad de cedido. Todos coinciden. El canterano tiene las condiciones y está perfectamente preparado para asumir un rol protagonista en otro equipo de LaLiga a pesar de su juventud. ‘Novias’ no le van a faltar. Ya tiene y todavía estamos en mayo a las puertas del mercado.

¿Dónde jugará Jesús Vázquez la próxima temporada? No hay respuesta. Todavía es una incógnita. Lo único seguro es que continuará en Primera. Ya sea en el Valencia o en otro equipo de la categoría. De momento, no se descarta ningún escenario. Jesús puede quedarse en el Valencia una temporada más o puede salir cedido a otro equipo de LaLiga en busca de un protagonismo mayor. Su futuro, como el de José Bordalás y buena parte de la plantilla, está en el aire. José Luis Gayà y Toni Lato, los otros laterales izquierdos del equipo, acaban contrato el 30 de junio de 2023 y todavía no han renovado.

Jesús puede acabar su primera temporada en la élite por encima de los 1.000 minutos y eso es un éxito para un joven futbolista como él (generación de 2003) que este verano creyó en sí mismo y tomó la arriesgada decisión de quedarse a pesar de partir como tercer lateral izquierdo por detrás de Gayà (2.246’) y Lato (696’). De momento, acumula 799 minutos entre LaLiga y la Copa. Y serán más porque el sábado apunta a titular en San Mamés por la roja de Gayà.

El zurdo ha participado en los últimos ocho partidos de LaLiga contra Granada (85’), Getafe (90’), Elche (90’), Cádiz (86’), Rayo (9’), Osasuna (7’), Villarreal (55’) y Levante (45’). Cinco como titular. En total acumula 15 entre las dos competiciones. La confianza de Bordalás le avala. Sus sensaciones en el campo convencen. Jesús está demostrando una jerarquía y una madurez competitiva difícil de ver en un chico de 19 años con capacidad defensiva, proyección en ataque, fortaleza física y personalidad imponente. En el Derbi, sin ir más lejos, tiró del carro cuando las cosas peor pintaban.

Jesús es garantía de rendimiento a pesar de su juventud y lo mejor es que va a ir a más. Por eso ya hay equipos de la zona media-baja que ya le han echado el ojo. El canterano también tiene informes positivos en las grandes secretarías técnicas de España y Europa que siguen sus pasos desde hace años en las categorías inferiores de la selección (Sub-16, 17, 18 y 19). Aunque con Meriton todo puede pasar, la idea del Valencia nunca fue vender. Ni antes no ahora. De hecho, el club renovó al futbolista el pasado verano hasta el 30 de junio de 2025. El jugador rechazó ofertas importantes del fútbol europeo y sus ganas de triunfar en el Valencia fueron clave para llegar a un acuerdo.