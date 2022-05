Todo el valencianismo, y más tras el comunicado oficial emitido por el Valencia CF en la mañana de este lunes, está pendiente de Carlos Soler. Y es que el club ha querido salir al paso de las últimas informaciones en las que se hablaba de un posible traspaso al FC Barcelona este mismo verano:

“Ante la información publicada este lunes en el Diario AS, el Valencia CF desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación alguna con el FC Barcelona para el traspaso de Carlos Soler”, explica el Valencia CF en su comunicado.

“El Club mantiene actualmente negociaciones abiertas con el futbolista y sus agentes para extender su vinculación contractual con el Valencia CF", concluye el club en su nota.

En este sentido, cobran ahora especial relevancia las palabras que el futbolista pronunciaba hace poco más de un mes en una entrevista exclusiva con SUPER y en las que dejaba muy claro que "renovar sería súper especial”.

Al mismo tiempo, explicaba que era "optimista" respecto a su continuidad en la entidad de Mestalla, que estaba "tranquilo" pero que "se tienen que dar las condiciones" y que "el club sabe lo que pedimos, no lo que pedimos, sino lo que creemos que sería bueno para continuar".

“Sí soy optimista, yo siempre he dicho que me gustaría seguir", comentaba Soler desde la concentración de la selección española en Las Rozas.

Renovación, pero con condiciones

"El club sabe lo que pedimos, no lo que pedimos, sino lo que creemos que sería bueno para continuar y para mí estar en tu casa, con tu gente, con tus amigos, en el club de tu vida... con siete años llegué, son 18 años y cada vez que lo pienso no me lo creo que sean tantos años... sería súper especial renovar", insistía entonces el centrocampista valenciano.

Ahora bien, Carlos Soler también matizaba que “en el fútbol nunca se sabe si puedes estar en otro club porque tampoco depende 100% muchas veces de ti. Obviamente que tu opinión es muy importante, pero el fútbol es muy cambiante y nunca se sabe".

Un aviso para navegantes, en este caso para el Valencia CF, ya que aunque "a mí, como te he dicho, me gustaría continuar, pero se tienen que dar las condiciones y eso se lleva obviamente en secreto".

"Yo estoy tranquilo. Sé que se está trabajando tanto mi parte, mis representantes, como mi familia y yo y el club y lo que tenga que ser será y se verá, no sé cuándo pero se verá seguro", concluía el mediocentro acerca de su posible continuidad en el Valencia CF.