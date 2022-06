El valencianismo ha celebrado durante esta semana el despido de Anil Murthy por todo lo alto, pero si Peter Lim pensaba que la destitución del presidente iba a frenar las protestas de la afición contra Meriton estaba muy equivocado.

El máximo accionista del Valencia sigue siendo el gran señalado. Las cartulinas amarillas de ‘Lim go home’ siguen saliendo a la calle y el «¡Peter, vete ya!» sigue sonando después de los últimos días de cambios en el club. La segunda fiesta de sector de l’Agrupació de Penyes del Valencia CF celebrada ayer en Moncada sirvió para comprobar las ganas de disfrutar del valencianismo, pero también el malestar de una afición que desaprueba las formas y los tiempos del cese de José Bordalás, que mira con preocupación la mayor influencia del agente y socio del propietario Jorge Mendes y que espera con cautela la llegada al banquillo del técnico italiano Gennaro Gattuso.

«El Valencia siempre fue un equipo señor y no ha estado a la altura con el entrenador. Bordalás no tenía la culpa de nada. No se merecía un final así. En mi opinión, así no se hacen las cosas», decía José María Campos ‘Chema’, presidente de la peña organizadora Sanc Che Miguel Tendillo de Moncada. «Si Mendes continúa mareando la perdiz estamos perdidos y abocados a segunda. El Valencia se tiene que rodear de gente de la casa y que sepa de fútbol. Solo así conseguiremos tener un proyecto deportivo de primer nivel», decía ‘Chema’. Igual de indignado estaba Sergi Aljilés de la Peña La Colla Blanquinegra.

«Es una barbaridad lo que está haciendo Meriton. Con Bordalás lo han hecho todo mal en las formas y en el fondo. No se puede despedir de esa manera. A Mendes cuanto menos lo veamos, mejor. Y no me gusta nada lo que dice Gattuso de las mujeres», decía Sergi. El valencianismo es su gran mayoría está agradecida a Bordalás y sobre todo no entiende el trato recibido por la propiedad. Lo piensa también Sari. «No han sido las mejores formas para echar a Bordalás. Ha hecho cosas bien y cosas mal, pero nos ha devuelto la ilusión con la final de Copa. Pero, ¿Qué puedes esperar de esta gente después de lo que han hecho? Ya veremos con Gattuso. Puede hacer las cosas bien, no lo sabemos todavía, perola verdad es que Mendes da un poco de desconfianza», aseguraba.

Hasta la gente como Raúl Carot que cree que Bordalás no hizo méritos deportivos para seguir el frente del equipo, piensa que Peter Lim hizo las cosas mal en el despido del entrenador. «Las cosas se han hecho mal, aunque mi opinión es que había equipo para quedar más alto en la clasificación».

Moncada acogió la fiesta del Sector 6 en el antiguo mercado de la localidad valenciana, ahora convetido en Mercaparking Municipal. Más de 400 peñistas se reunieron para disfrutar de un día de valencianismo en estado puro. La participación fue masiva. Hasta diez peñas del sector acudieron a la fiesta que organizó la Peña Sanc Che- Miguel Tendillo de Moncada. Además, también participaron la peña de Almàssera, Bonrepós i Mirambell, Meliana, Gamba Che de Albuixech, Museros, La Creu de La Pobla de Farnals, Serra, la Peña Valencianista LGTBI, La Colla Blanquinegra y la también anfitriona Les Eres de Montcada. El día fue redondo. No faltó de nada.

Tampoco la alcaldesa de Moncada Amparo Orts y el concejal Martín Pérez. El pueblo se tiñó de blanco. El de las camisetas oficiales que lucieron los peñistas con el murciélago en el pecho y el nombre de la peña organizadora: «Fiesta Séctor 6. XIV edición. 2022». Hubo paella gigante, actuaciones musicales, juegos para niños, campeonatos de ‘truc’ y futbolín, merienda popular con horchata y fartons, partidos de fútbol-3, rifas y hasta una mascletà.

Además, se presentó en sociedad el libro ‘Memorias de una Liga’ escrito por Sergi Aljilés con ilustraciones de Herralf y participación de ‘Odio al fútbol Moderno’. También se hizo la entrega protocolaria de regalos esta vez sin discursos. La fiesta contó con la presencia de valencianistas de todas las generaciones y estuvo marcado por las altas temperaturas del domingo. «La geste busca las sombras». No hubo representación del Valencia en Moncada a pesar de la invitación.

«Con Mendes mareando la perdiz estamos perdidos»

Celebradas las fiestas de sector el 29 de mayo en Chelva (Sector 5) y el 5 de junio en Moncada (Sector 6), el turno ahora es para el Sector 8 en Algemesí el próximo domingo 12 de junio. A continuación, se celebrarán fiestas del 18 de junio en Jarafuel (Sector 12), del 3 de julio en el Mercado de Castilla de València (Sectores de València) y del 8 de julio en Manises (Sector 18). La guinda será la Convención de peñas que se celebrará el próximo 30 de julio en la Sala Rex Natura de Alzira con la presencia de alrededor de 700 peñistas.

También se ha apuntado a las fiestas con espíritu de protesta Libertad VCF. El colectivo ha convocado la suya el próximo 2 de julio en la zona del antiguo rastro. La fiesta será de 17:00 a 00:00 de la noche y habrá música, actividades y cena. El objetivo, más allá de las protestas, es «desconectar de la situación que vivimos y disfrutar». La asistencia a la misma será gratuita.