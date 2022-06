El divorcio entre el Valencia y las peñas comenzó en octubre de 2019 cuando Fede se reunió con Anil para hacerle saber su malestar por su gesto de hacer callar a Mestalla. La ruptura definitiva se produjo el pasado 28 de agosto de 2020 cuando l’Agrupació emitió un comunicado pidiendo la dimisión de Anil Murthy y criticando con dureza la gestión de Peter Lim al frente de la entidad. La respuesta del presidente fue no renovar el convenio y echar a las peñas de su sede en Mestalla después de 25 años. El 19 de septiembre de 2020 l’Agrupació era desalojada de su casa. «Saldremos adelante más fuertes y más unidos», dijo Fede.

Un año después, el 20 de octubre de 2021, l’Agrupació inauguró su nueva sede social en la calle Islas Canarias número 20 en una celebración que contó con la presencia de Mario Alberto Kempes y congregó a alrededor de 200 invitados, entre ellos la Vicealcaldesa del Ayuntamiento Sandra Gómez.

L’Agrupació ha participado en las tres protestas masivas contra Peter Lim el 8 de mayo de 2021, el 11 de diciembre de 2021 y la última el 21 de mayo (justo después de los audios de Anil publicados por SUPER) en la Avenida de Suecia que dejó Mestalla vacío durante el último partido de la temporada.

El último punto de conflicto entre el Valencia y las peñas se produjo en los días previos a la final de la Copa del Rey del 23 de abril en La Cartuja. Anil comunicó a Fede vía WhatsApp que no iban a disponer de ninguna entrada. El expresidente alegó que no existía convenio de colaboración y, por tanto, no tenía ningún compromiso con los peñistas. L’Agrupació solo pidió 692 localidades. Dos por peña.

Fede fue reelegido como presidente de l’Agrupació el pasado 27 de mayo después de que no concurrieran más candidatos. La comisión electoral renovó su mandato por cuatro años hasta 2026. Al día siguiente, el presidente de las peñas concedió una entrevista a SUPER asegurando que «Si Anil vuelve de Singapur como presidente será un desastre». Dos días después, Lim despedía a Anil de forma fulminante y ascendía a Sean Bai.

El Director General trata de acercarse a la afición desde su nombramiento como reconoció en la presentación de Gennaro Gattuso. «Desde la autocrítica vamos a cambiar para que los aficionados se sientan orgullosos. Estamos orgullosos de nuestros aficionados. Queremos acercarnos a todos los sectores del valencianismo». El primer movimiento fue abrir los comentarios en las redes sociales. El segundo, la reunión con las peñas.