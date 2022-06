La semana de reuniones en el Valencia para preparar el mercado todavía no ha dado con ninguna solución. Ni en el plano de llegadas, ni en el de salidas. Con Politano en sala de ‘espera’ y sabiendo que sin dinero es imposible acometer la operación, es precisamente ese último factor el que dará más o menos posibilidades al Valencia CF en el mercado.

La reunión del conjunto valencianista entre Gattuso, Corona y Sean Bai esta misma semana iba encaminada precisamente a esa parcela. Es importante definir qué tipo de futbolistas deben llegar, pero también hay cierta necesidad de dibujar el futuro de las ventas. Guedes, con la Roma de fondo, y Carlos Soler con Barcelona y Atlético, dos clubes con los mismos problemas que el conjunto de Mestalla, se asumen como las dos posibilidades de hacer caja.

Pero de momento y pisando ya julio prácticamente, la realidad es que el mercado Valencia CF sigue en el mismo punto que cuando terminó la temporada. El único movimiento ha sido el de la compra final de Hugo Duro. Por eso, a finales de esta misma semana, entrenador, director general y Corona, quien se mantiene en el área deportiva a la espera de que llegue un director deportivo, se reunirán de nuevo para tratar de afinar el tiro.

La pretemporada comienza en unas semanas y de momento Gattuso tiene un equipo muy distinto al que puede comenzar la temporada. Como él están la mayoría de equipos de primera división, pero la realidad es que en el caso de Mestalla, la situación deportiva puede ser peor por muchos motivos. El primero de ellos por la necesidad, después de la horrible gestión de los últimos años, de vender a los jugadores más importantes.

Cómo están los posibles fichajes del Valencia

El primer y segundo máximo goleador del equipo en la 2021/22 son los que están en la rampa de salida. Mientras, en el plano de las llegadas tampoco hay excesivo margen. A pesar de eso, Gattuso es el gran aval del conjunto valencianista en el mercado. Él ha sido el encargado de recomendar a Politano, el jugador que estaría más cerca de aterrizar en València y a quien en Italia incluso ya le ven en Mestalla. Sin embargo, sin salidas no habrá entradas.

Por ese motivo, la reunión de finales de esta semana se asume como el enésimo intento por desbloquear un mercado de llegadas que viendo los últimos dos veranos no invita precisamente al optimismo. Hace dos, el Valencia CF no firmó nada y no le concedió ningún deseo a su jefe del banquillo, Javi Gracia.

Mientras, Bordalás y el club sí trabajaron de manera conjunta hace un año más allá de las discrepancias -fuertes, eso sí- por la ausencia de un ‘6’, el gran punto de conflicto en la 2021/22. En este caso, la situación puede ser más similar a la del curso pasado que hace dos. La sintonía club-entrenador existe y la falta de cash es el gran impedimento en esa búsqueda de refuerzos.