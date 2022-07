Gattuso volvió este sábado de Marbella y a falta todavía de una nueva reunión con Sean Bai, el técnico italiano ha estado en Paterna este domingo para trabajar en varios frentes. En esa nueva toma de contacto con la que es su sala de máquinas para preparar el mercado (parado hasta la fecha) y la pretemporada, el entrenador se ha puesto manos a la obra y ha coincidido allí con algunos futbolistas como Maxi Gomez y Hugo Duro.

El entrenador transalpino ha estado tratando de desbloquear el mercado de fichajes desde su llegada al Valencia hace menos de un mes. Desde Marbella incluso ha tenido reuniones para intentar definir los perfiles e incluso apuntar a nombres directamente como el de Politano, uno de sus grandes deseos. A pesar de eso y de Mendes, que también ha intentado mediar con la Roma, Meriton todavía no ha sido capaz de realizar ninguna gestión en ningún plano. Ni salidas, ni entradas.

Si el 9 de junio se hacía oficial la llegada de Gattuso y poco después aseguraba en su rueda de prensa de presentación que todavía tenía que hablar con algunos jugadores y después se vería qué pasaba en el mercado, un mes después la situación no ha cambiado en exceso para el jefe del banquillo de Mestalla. Eso sí, Rino se mantiene paciente y a la espera, negando cualquier atisbo de duda sobre continuar al frente del club. Después de su presencia en Paterna este domingo, el próximo objetivo es reunirse de nuevo con Sean Bai, quien ha estado hoy en Paterna también aunque no han tenido ninguna reunión ya que el director general ha aparecido a última hora, y continuar perfilando el equipo con Corona mientras aún no aparece ningún director deportivo por Valencia.